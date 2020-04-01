Мэрия готова выдавать QR-коды: там рассказали о приложениях для мониторинга людей

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что приложение «Социальный мониторинг» будет использоваться только теми, у кого выявили коронавирус и кто хочет лечиться дома.

Он также опроверг, что данные, получаемые мобильным приложением, будут передаваться на немецкие серверы: «Ни в какие заграницы персональные данные передаваться не будут», — пояснил он.

При этом условия установки приложения теми, кто решил болеть дома, также не предполагают обязательной установки программы на свой мобильный, заверил Лысенко. В случае нежелания москвича устанавливать его, гражданам будет предложено взять другое устройство на время карантина.

«В соглашении будет прописано, что приложение должно быть подключено к интернету и сетям сотовой связи, позволяющим установить местонахождение в определенной геолокации в городе Москве. Кроме того, пациент соглашается на фотографирование и одновременную идентификацию по документу, удостоверяющему личность, а также передачу этих сведений в Единый центр хранения и обработки данных. Это необходимо, чтобы правоохранительные органы могли контролировать соблюдение режима изоляции», — пояснил чиновник [цитата по ТАСС].

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Также он пояснил, что приложение для выдачи горожанам QR-кода уже готово, но для его использования необходимо специальное постановление властей: «QR-коды заработают ровно тогда, когда будет издан соответствующий акт правительства Москвы».

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Google Play появилось приложение «Социальный мониторинг». По данным Telegram-канала «IT и СОРМ», оно получает доступ к большинству данных и функций устройства, а также там утверждали, что информация через него передается «в эстонскую юрисдикцию и на серверы, расположенные в Германии».