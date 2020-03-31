Дмитрий Быков: Сталинизмом Россия тоже переболела, но антитела не выработались...

Креативный редактор Sobesednik.ru — о том, почему дураками надо считать тех, кто «переболел», но иммунитета не получил.

Появилась у меня идея – создать свою партию. Самоизоляция навеяла.

«Переболевшая Россия» — именно партию с таким названием я желал бы зарегистрировать – но, как вы понимаете, не для тех, кто прошел коронавирус. Хотя для таких свой профсоюз нужен и, может быть, возникнет сам собой – это будут как бы ветераны новой войны, которые прошли через исключительно важный опыт. Прежними они уж точно не будут. И наверняка станут презирать тех, кто не переболел, – тыловиков и уклонистов. Так уж человек устроен: сначала он боится испытаний, потом презирает всех, кто через них не прошел. Даже трогательно.

Но я про другое. Сейчас некоторые злорадствуют, узнавая, что заболели Борис Джонсон, или Лев Лещенко, или там сотрудники администрации президента, где тоже есть завирусованные, или депутаты Госдумы – тоже люди, оказывается... Так вот, злорадствовать тут не надо. Надо завидовать тем, кто через это прошел, потому что у них теперь есть иммунитет. Дурак не тот, кто не сумел уберечься. Дурак, если не сказать хуже, тот, кто переболел и не обзавелся антителами, – это я, как вы понимаете, в метафорическом смысле.

Есть основания для патриотической гордости у граждан России – она переболела всеми главными заболеваниями последних двух веков, иногда в более легкой, иногда в более тяжелой форме. Революция у нее была, и антитела выработались – как выработались и побочные следствия: никто больше не может вывести граждан России на баррикады, хотя бы и по самому прекрасному поводу. Они не верят в успех восстания и даже в успех погрома. Они инертны, у них снижен инстинкт сопротивления власти. Сталинизмом Россия тоже переболела, и вирус умер, а страна жива; но антитела не выработались, и диктатура тут по-прежнему возможна. Как привычный вывих. Хотя форма заболевания была очень тяжелой, с массой жертв. Но как-то все по-прежнему готовы чтить память вируса, ходят на его могилу, а могли бы – и в мавзолей бы внесли обратно.

Так вот, беда России не в том, что она болеет сейчас путинизмом и всеми сопутствующими заболеваниями (человек-то обычно гибнет не от вируса, а от его попутчиков и последствий). Тут вам и интеллектуальная деградация, и расцвет национализма, и нефтяная игла... Наоборот, это может стать грядущим источником антител для всего мира – как солженицынская сыворотка правды под названием «Архипелаг ГУЛАГ» спасла многих леваков в Европе. Беда будет, если эти антитела не выработаются в самой России, если урок будет извлечен всеми, кроме нас.

Но что-то мне подсказывает – будут антитела, будут. Очень уж попахивал больной на пике эпидемии.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2020 под заголовком «Приговор от Быкова».