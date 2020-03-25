Потапенко: Неделя отдыха – вещь хорошая. А кто ее оплатит? Умирающий бизнес?

Владимир Путин вышел в прямой эфир из Ново-Огарево и выдал оттуда «доброго царя».

В своем обращении к нации он прежде всего удовлетворил одно из требований оппозиции – перенести голосование по поправкам до лучших времен. А затем просто осыпал всех «благодеяниями». Начиная от недели оплачиваемого отдыха и заканчивая 13% налогом для «буржуев», получающих по вкладам выше миллиона. Масштабы снизошедшей на страну благодати Sobesednik.ru попросил прокомментировать бизнесмена Дмитрия Потапенко.

– Во что выльются все эти карантинные меры для экономики? Неделя выходных с сохранением заработной платы, конечно же, кем-то будет возмещена. Но вопрос даже не в этом, а в том, кто все это время будет обслуживать наших сограждан, – рассуждает Дмитрий. – Если мы говорим о том, что будут работать магазины, значит, есть исключения. Допустим, только одним будут оплачивать? Или всем? И если правда будут оплачивать, то как и кто именно? То есть, пока что все очень рамочно.

Если же говорить о поддержке бизнеса, то никакой поддержки бизнеса в обращении Путина нет. Потому что там из всей поддержки только снижение страховых взносов. Возникает вопрос: что именно компенсирует потери и откуда появятся деньги здесь и сейчас. Бизнес сейчас разоряется, у него нет оборотов. Неделя карантина – вещь хорошая. Осталось понять, кто это оплачивает... Умирающий малый бизнес оплачивает всю эту историю. Потому что мерой поддержки должно быть обнуление, а не отсрочка. А им говорят: сейчас у вас денег нет, но, может быть, вы когда-нибудь потом заработаете. Когда потом? Откуда? Что, обычный гражданин придет и потратит больше, чем он тратил раньше? Нет. Бизнес будет подниматься все так же медленно. Экономически все это не просчитано.

Дмитрий Потапенко // Global Look Press

Благие пожелания замечательны. Но когда мы видим, что та же банальная Турция снизила НДС с 18% до 1%, то нам сразу есть с чем сравнить. А Турция еще не самая большая держава...

В этой ситуации Центробанк продолжает заниматься таргетированием инфляции вместо того, чтобы принимать меры, например, снижая ставку. Он сейчас не просто «мегарегулятор», но и (с помощью сопутствующих организаций) коммерческая организация. Хотя по формальным признакам там должны сидеть нудные люди, у которых не должно быть никакого сопутствующего имущественного комплекса. Там зарегистрировалась куча всего, в чем ЦБ прямо или косвенно принимает участие – всякие АСВ и все остальное. Хочется задать вопрос: а что, с учетом того, что ЦБ еще и вводит собственную коммерческую платежную систему, он может все-таки больше коммерческий банк? Тогда почему он является регулятором? Регулятором, напомню, может быть только тот, кто независим.

А ЦБ у нас вообще не отвечает за развитие, инфляция же у нас замечательная...