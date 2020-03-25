Потапенко: Неделя отдыха – вещь хорошая. А кто ее оплатит? Умирающий бизнес?

Владимир Путин вышел в прямой эфир из Ново-Огарево и выдал оттуда «доброго царя».
В своем обращении к нации он прежде всего удовлетворил одно из требований оппозиции – перенести голосование по поправкам до лучших времен. А затем просто осыпал всех «благодеяниями». Начиная от недели оплачиваемого отдыха и заканчивая 13% налогом для «буржуев», получающих по вкладам выше миллиона. Масштабы снизошедшей на страну благодати Sobesednik.ru попросил прокомментировать бизнесмена Дмитрия Потапенко.
– Во что выльются все эти карантинные меры для экономики? Неделя выходных с сохранением заработной платы, конечно же, кем-то будет возмещена. Но вопрос даже не в этом, а в том, кто все это время будет обслуживать наших сограждан, – рассуждает Дмитрий. – Если мы говорим о том, что будут работать магазины, значит, есть исключения. Допустим, только одним будут оплачивать? Или всем? И если правда будут оплачивать, то как и кто именно? То есть, пока что все очень рамочно.
Если же говорить о поддержке бизнеса, то никакой поддержки бизнеса в обращении Путина нет. Потому что там из всей поддержки только снижение страховых взносов. Возникает вопрос: что именно компенсирует потери и откуда появятся деньги здесь и сейчас. Бизнес сейчас разоряется, у него нет оборотов. Неделя карантина – вещь хорошая. Осталось понять, кто это оплачивает... Умирающий малый бизнес оплачивает всю эту историю. Потому что мерой поддержки должно быть обнуление, а не отсрочка. А им говорят: сейчас у вас денег нет, но, может быть, вы когда-нибудь потом заработаете. Когда потом? Откуда? Что, обычный гражданин придет и потратит больше, чем он тратил раньше? Нет. Бизнес будет подниматься все так же медленно. Экономически все это не просчитано.
Благие пожелания замечательны. Но когда мы видим, что та же банальная Турция снизила НДС с 18% до 1%, то нам сразу есть с чем сравнить. А Турция еще не самая большая держава...
В этой ситуации Центробанк продолжает заниматься таргетированием инфляции вместо того, чтобы принимать меры, например, снижая ставку. Он сейчас не просто «мегарегулятор», но и (с помощью сопутствующих организаций) коммерческая организация. Хотя по формальным признакам там должны сидеть нудные люди, у которых не должно быть никакого сопутствующего имущественного комплекса. Там зарегистрировалась куча всего, в чем ЦБ прямо или косвенно принимает участие – всякие АСВ и все остальное. Хочется задать вопрос: а что, с учетом того, что ЦБ еще и вводит собственную коммерческую платежную систему, он может все-таки больше коммерческий банк? Тогда почему он является регулятором? Регулятором, напомню, может быть только тот, кто независим.
А ЦБ у нас вообще не отвечает за развитие, инфляция же у нас замечательная...