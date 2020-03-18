Доллар перевалит за 150, люди обеднеют вдвое: назван худший сценарий ценовой войны

Сегодня доллар взлетел до 80 на фоне резкого падения нефти до 26 долларов за баррель. Экономист Сергей Хестанов расказал «Собеседнику», когда и чем закончится этот обвал.

— Рубль падает из-за нефти. А по нефти, к сожалению, шоу по выходу из сделки ОПЕК+ далеко от своего завершения. Саудиты демонстративно предлагают большие скидки по нефти. Поэтому это далеко не конец истории, а даже правильнее будет сказать, ее начало. Саудиты говорят о ценовом коридоре по нефти в 20-25 долларов.

— Российские власти продолжают заявлять, что нам это нестрашно — для этого есть хоть какие-то основания?

— У нас сопоставимые с саудитами резервы, но у них практически нет внешнего долга, а у России есть, и у них гораздо меньше население — в 7 раз, чем у нас. Мы произвели расчеты, что садиты могут «перетерпеть» нефть за 20-25 долларов в течение 94 лет! Поэтому делайте выводы, кому страшно, а кому — нет.

— А нам на сколько хватит Фонда национального благосостояния, резервы из которого мы сейчас расходуем?

— На 2 года. Максимум — 3.

— А дальше что?

— Что угодно, вплоть до сценария, который мы наблюдали, когда длительное сильное падение цен на нефть привело к развалу Советского Союза.

— Есть ли сейчас выход из ситуации?

— У меня немало знакомых в нефтяной отрасли, которые сейчас пребывают в шоке. Никто не понимает, зачем было устраиваить такой коллапс. Наши возможности увеличения добычи — на 0,3-0,5 млн баррелей нефти в сутки, и это это уже на скрипе зубов. Доход, который от этого хотели получить, несопоставим с потерями, к которым привел развал сделки. И это еще далеко не финал. Нас просили понизить добычу на 0,3-0,5 млн баррелей при том, что саудиты готовы были сами «подвинуться» больше — на 1,5 млн баррелей в сутки. Мы мало того, что отказались, но сделали это еще, как говорят, в оскорбительной, высокомерной форме. Отказать ведь можно тоже по-разному — не сжигая мосты, не перечеркивая все. Саудиты в ответ пошли на принцип. Вот теперь посмотрим, у кого вентиль крепче. Сейчас они уже дают потребителям российской нефти скидку в 8 долларов! Нам этому противопоставить нечего. Это ни что иное, как ценовая война.

— Такие последствия были заранее предсказуемы?

— Все цифры известны вдоль и поперек. Поэтому среди российских нефтяников разрыв с ОПЕК и был воспринят как самоубийственный идиотизм. Всем известно, что развал сделки был инициативой одного человека, который возглавляет нефтяную госкомпанию. Вице-президент и совладелец Лукойла Федун максимально вежливо выразил реакцию нефтяников. На самом деле у всех просто глаза из орбит повылезли. И боюсь, это все только начало. Цены на танкеры уже выросли в 7 раз. И саудиты не собираются отступать, угрожая еще нарастить добычу.

— Что будет с рублем и ценами, если нефтяные котировки не восстановятся?

— Ну, до 22 апреля — даты всероссийского голосования по Конституции — постараются держать ситуацию под контролем. А потом все полетит вниз. Пока нет признаков, что это конец падения. По доллару грубый ориентир — это 100 рублей за доллар. И это еще не самый худший вариант. Если нефть погонят к 20 долларам за баррель, то мы можем доллар и за 150 запросто увидеть. Население в этом случае обеднеет в 2 раза, цены вырастут.