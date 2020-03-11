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Третья мировая оказалась нефтяной. Во сколько она обойдется россиянам?

Политика - Деньги
01:28, 11 марта 2020
«Собеседник» №09-2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru разобрался, почему в минувшие выходные обрушились цены на нефть, как в этом замешан Игорь Сечин и что теперь делать России.

С чего все началось

«Черный лебедь», как биржевики называют обвал на рынке, появился на горизонте еще в пятницу, 6 марта. В этот день в Вене шли переговоры главного нефтяного союза в мире – ОПЕК+, который собрался, чтобы договориться о снижении добычи нефти. Черное золото второй месяц падает в цене из-за коронавируса. Позакрывались предприятия и целые города, потребление нефти в мире снижается. Чтобы удержать цены от дальнейшего падения, нефтяники мира хотели договориться и дружно снизить добычу, чтобы избежать переизбытка. Такой трюк уже не раз выручал и удерживал цену от падения.

В этот раз все тоже должно было пройти гладко.

– Я не сомневаюсь, что все участники будут привержены сделке, – заявлял накануне подписания генеральный секретарь Организации стран– экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо.

Все, кроме России. Министр энергетики РФ Александр Новак выглядел даже несколько виноватым, когда объявлял о фактическом срыве нашей страной сделки. 

– Все будет зависеть от российских компаний, – попытался смягчить удар Новак. Но было уже поздно. 

Как это было

Понятно, какую именно компанию имел в виду Новак. По данным источников, глава «Роснефти» Игорь Сечин еще в декабре направил Путину письмо о том, что России не нужно поддерживать ОПЕК. 

Говорят, в «Роснефти» давно победила «теория заговора» – что добытчики сланцевой нефти США захватывают нашу долю на рынке, как только мы снижаем свою добычу по соглашению с ОПЕК. В «Роснефти» предполагают, что США затем могут просто объявить санкции нашей нефтянке и тем самым выгнать Россию с нефтяного праздника. Теперь этой теорией, видимо, удалось зара-зить и Путина. 

Источники говорят, что на заседании ОПЕК после объявления решения России не сократить, а, напротив, нарастить добычу воцарилась гробовая тишина – никто из нефтяных генералов планеты не знал, как реагировать. Саудовский принц пытался позвонить Путину, но, несмотря на дружеские ручканья саудовских монархов с российским президентом еще несколько месяцев назад, дальше пресс-секретаря титулованный саудит так и не прошел. Песков сказал обычную для него в таких случаях фразу: Путин вмешиваться не будет. 

При этом в нефтяной отрасли поговаривают, что накануне развода с ОПЕК Путин все-таки собрал бизнесменов и нефтяников во Внуково-2, чтобы обсудить ряд вопросов в строго закрытом режиме. Нефтяной вопрос там точно был. 

– Но это было не обсуждение, а скорее констатация факта, – говорит один из посвященных в данную историю источников. 

Саудиты в долгу не остались, приняли вызов, пообещали нарастить добычу и уже стали предлагать черное золото по демпинговым ценам своим клиентам в Европе, Азии, США. Это  нефтяная война! И зная противников, можно предположить, что никто не уступит и победителей не будет.

Что дальше

А дальше произошел обвал цен – с 45 до 31 доллара за баррель. В последний раз такой коллапс был в 1991 году, когда началась реальная война в Персидском заливе – операция «Буря в пустыне». 

Очевидно, что подобного в путинско-сечинском плане не было предусмотрено. Хотя Новак и объясняет сейчас, что рассматривался и такой сценарий. Но объяснение больше похоже на попытку сохранить хорошую мину при плохой игре. Не в интересах российской власти сейчас падение рубля и рост цен, когда на носу голосование по поправкам в Конституцию и народ, наоборот, всячески задабривают. 

– Вопрос: насколько удачно выбран момент для такого решения? Ведь на фоне ограничительных мер по распространению коронавируса в мире спрос на нефть оказался под сильным давлением. Соответственно в такой ситуации мы видим гораздо более значительное падение котировок, – объясняет эксперт компании БКС Василий Карпунин.

Эксперт в области энергетики Михаил Крутихин намекнул, что победа Сечина стала реальной благодаря смене правительства. Кабинет Медведева, как к нему ни относись, сдерживал аппетиты и фантазии Игоря Ивановича. ТЭК курировался достаточно жестким чиновником Дмитрием Козаком. Позиции министра финансов Антона Силуанова также были при Медведеве прочнее, чтобы эффективно противостоять близким к Путину тяжеловесам – таким, как Сечин. А у нового премьера Мишустина, видимо, пока на это не хватает ни духу, ни опыта. 

В общем, хотели показать всем кузькину мать и что у нас есть собственная гордость, но финт получился в стиле «назло мамке отморожу уши». Сланцевикам за океаном, может, и ойкнулось. Но с последствиями для нашей экономики это не сравнить. Доллар сразу улетел на 75, а продавцы в магазинах уже готовятся переписывать ценники. Первыми о росте заикнулись автодилеры, спрогнозировав рост цен на 10%. Кризис опять вошел в активную фазу и засунул свою руку в карман буквально каждому в России.

– При цене 30$ России грозят бюджетный дефицит и девальвация, начнутся разговоры об увеличении налогового бремени для нефтяных компаний, – отметил эксперт агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Эксперты уже называют все происходящее «коллективным самоубийством», но противостоять главному игроку открыто почти никто не решается. А кто хочет получить корзинку с колбасой от Игоря Ивановича, как это было с экс-министром, а ныне библиотекарем в колонии Алексеем Улюкаевым?!

– Очень неожиданное, иррациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 до 150 млн долларов в день, – спрогнозировал вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

Наша валюта грохнулась вслед за нефтью. Причем рубль упал больше других валют развивающихся стран – на 7%. 4% потерял рэнд ЮАР, малайзийский ринггит потерял 1%. К утру вторника, правда, нефть немного восстановилась (до 35 долларов за баррель), рубль также отыграл часть падения (до 72 руб. за доллар). Но очевидно, что такой шок не пройдет без последствий для экономики. И для всех нас. 

***

Материал вышел в издании «Собеседник» №09-2020 под заголовком «Третья мировая оказалась нефтяной».

Теги: #Нефть #"Роснефть" #Рубль

Рубрика: Деньги

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