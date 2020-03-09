Экономист: Россиянам не стоит паниковать – рубль укрепится в течение суток

Экономист и политолог Никита Масленников объяснил, почему сегодняшнее падение курса рубля не критично, но ожидаемо.

Пока россияне крепко спали, в ночь на выходной, 9 марта, цена нефти марки Brent обрушилась на 42,6% — $31,74 за баррель. Это, в свою очередь, повлекло за собой падение курса рубля: доллар на международном рынке Forex поднялся на 9,5% и преодолел отметку в 75 рублей, евро же вырос на 10% и превысил 85 рублей.

Мировые эксперты успели объявить о начале «ценовой войны» между Россией и Саудовской Аравией, спрогнозировать крушение нефтяных котировок до критической отметки $20 за баррель и предречь России бюджетный дефицит и девальвацию рубля.

Руководитель направления финансы и экономика в Институте современного развития Никита Масленников рассказал Sobesednik.ru, действительно ли произошедшее за последние несколько дней столь внезапно, а также пора ли россиянам начинать паниковать.

Тренд на снижение

— Происходит то, что в принципе и должно происходить, — говорит экономист, — Дело в том, что тренд на снижение нефтяных котировок наблюдается с декабря месяца, и, собственно, в феврале он ускорялся, а спусковым крючком стало недостижение договоренности в рамках ОПЕК+. Главная причина этого тренда заключается в том, что в условиях замедления мировой экономики, вследствие распространения в том числе и коронавируса, мы имеем превышение предложения над спросом на нефтяном рынке и, стало быть, снижение нефтяных котировок. Ну вот такие события, которые состоялись 6 марта, когда не было достигнуто соглашение, и 7-го, когда Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить нефетедобычу и продавать нефть своим потребителям с дисконтом от 4 до 8 долларов за баррель, — это вот и обрушило рынки. Здесь же, естественно, свою роль сыграла и спекулятивная игра на понижении фьючерсов участниками мировых финансовых рынков, которые имели в этой комбинации свою выгоду. Я думаю, что такая ситуация достаточно ожидаема, вопрос лишь в том, как долго она продлится.

Инфографика: добыча нефти в декабре 2019 года

До конца марта нефть останется волатильной

— Я полагаю, что до конца марта мы будем наблюдать пока очень высокую волатильность, изменчивость нефтяных цен, — продолжает Масленников, — Они могут проваливаться еще ниже текущих котировок — примерно около 35 долларов за баррель Brent, — а могут подниматься и выше. Все это будет зависеть от массы факторов, в том числе от распространения коронавируса. Что касается влияния на рубль — да, действительно, оно очевидно. Обычно, если цены падают процентов на 10, то курс слабеет процента на три. Но сегодня мы услышали от Центробанка и Минфина ряд заявлений, которые позволяют предположить, что обвала на завтрашних торгах все же не случится. Сегодняшние котировки 75 по доллару и 85 по евро носят такой негативный характер, поскольку они касаются исключительно отдельных операций в рамках международных банковских транзакций, однако основной валютный рынок, определяющий курс рубля — это Московская биржа. Основные торги проходят именно там.

Стабилизируем курс на уровне 68,5 рубля за доллар

— Сейчас, как мне кажется, мы стабилизируем курс примерно на уровне пятницы — 68,5 рубля за доллар или даже покрепче, — прогнозирует эксперт, — Почему я высказываю такую уверенность? Просто ЦБ приостанавливает покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила на 30 дней как минимум, а Минфин, очевидно, будет включать обратный ход в бюджетном правиле: когда нефтецены опускаются ниже 42,4 доллара за баррель, то Минфин дает поручение ЦБ выходить на открытый валютный рынок и продавать валюту, чтобы не допустить серьезного ослабления курса рубля. Я ожидаю, что именно это завтра и будет проделано. Поэтому элементарный совет всем, кто сейчас нервничает из-за падения курса, — не дергаться, не поддаваться панике, а ждать завтрашние котировки на 10-11 часов утра. Я думаю, что мы увидим укрепление курса. По крайней мере, уж точно не его ослабление по итогам дня.