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Путин: следующая неделя будет нерабочей с сохранением зарплаты

Политика
16:32, 25 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в эфире «Первого канала» заявил, что следующая неделя будет нерабочая, однако работодателей обяжут оплатить её.

При этом глава государства призвал граждан серьезно отнестись к распространению болезни и «не надеяться на русский авось».

Ранее креативный редактор «Собеседника» Дмитрий Быков рассуждал, почему Путин так долго не обращался к народу в связи с эпидемией коронавируса:

Напомним, что накануне президент посетил больницу в поселке Коммунарка, где встретился с больными коронавирусом. Пообщавшийся с Путиным пациент Дмитрий Гаркави рассказал Sobesednik.ru, что слышно его было плохо из-за респиратора: 

По официальным данным, в России зафиксировано 658 случаев заболевания коронавирусом, из них 410 в Москве. Всего такие случаи зафиксированы в 55 регионах страны.

Теги: #Путин #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Политика

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