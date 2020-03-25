Путин: следующая неделя будет нерабочей с сохранением зарплаты

Президент РФ Владимир Путин в эфире «Первого канала» заявил, что следующая неделя будет нерабочая, однако работодателей обяжут оплатить её.

При этом глава государства призвал граждан серьезно отнестись к распространению болезни и «не надеяться на русский авось».

Ранее креативный редактор «Собеседника» Дмитрий Быков рассуждал, почему Путин так долго не обращался к народу в связи с эпидемией коронавируса:

Напомним, что накануне президент посетил больницу в поселке Коммунарка, где встретился с больными коронавирусом. Пообщавшийся с Путиным пациент Дмитрий Гаркави рассказал Sobesednik.ru, что слышно его было плохо из-за респиратора:

По официальным данным, в России зафиксировано 658 случаев заболевания коронавирусом, из них 410 в Москве. Всего такие случаи зафиксированы в 55 регионах страны.