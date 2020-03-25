Путин заявил, что голосование по Конституции будет перенесено из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в эфире «Первого канала» заявил, что голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено из-за распространения эпидемии коронавируса в России.

Новую дату голосования глава государства не назвал, отметив, что она будет зависеть от ситуации с эпидемией.

Напомним, что накануне президент посетил больницу в поселке Коммунарка, где встретился с больными коронавирусом. Пообщавшийся с Путиным пациент Дмитрий Гаркави рассказал Sobesednik.ru, что слышно его было плохо из-за респиратора:

По официальным данным, в России зафиксировано 658 случаев заболевания коронавирусом, из них 410 в Москве. Всего такие случаи зафиксированы в 55 регионах страны.