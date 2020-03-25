Путин обозначил список экономических и социальных мер в связи с эпидемией

Президент РФ Владимир Путин в эфире «Первого канала» заявил, что выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы будут предоставлены уже в апреле.

Также он пояснил, что все социальные выплаты и пособия в течение следующего полугодия будут продлеваться автоматически. Для этого гражданам не придется получать какие-либо справки.

Кроме того, президент заявил о необходимости обложить 15% налогом все средства, которые выводятся на заграничные счета. Будет введен и 13% налог на процент от дохода по банковским депозитам, но только в том случае, если общая сумма вкладов человека превышает один миллион рублей.

«Еще одна зона риска — это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно. Или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — сообщил Владимир Путин.

При этом семьям с детьми, имеющим право на маткапитал, будут выплачивать дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. Размер выплат по больничным и по безработице будет увеличен до минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 12 130 рублей: «Предлагаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации».

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Напомним, что накануне президент посетил больницу в поселке Коммунарка, где встретился с больными коронавирусом. Пообщавшийся с Путиным пациент Дмитрий Гаркави рассказал Sobesednik.ru, что слышно его было плохо из-за респиратора:

По официальным данным, в России зафиксировано 658 случаев заболевания коронавирусом, из них 410 в Москве. Всего такие случаи зафиксированы в 55 регионах страны.