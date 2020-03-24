Пациент Коммунарки: Медбрат выпучил глаза "Ты готов? Сейчас зайдет президент!"

Дмитрий Гаркави, пациент 40-й больницы, стал одним из тех, кто встретился с Владимиром Путиным во время президентского визита в Коммунарку. Как глава государства оказался у него в палате, Дмитрий рассказал Sobesednik.ru.

– За пару минут до появления Путина пришел медбрат с выпученными глазами: «Ты готов?!» Я говорю: «К чему готов?» – «Сейчас к тебе придет президент!» Я говорю, мол, рад, конечно, этому обстоятельству... Ну и все, заходит Путин. В том же виде, что и на фотографиях, – он сразу вошел в желтом костюме и респираторе.

Пообщались пару минут. Он спросил, как я себя чувствую, все ли мне тут нравится. Спросил у главврача Дениса Николаевича (Проценко. – Ред.), как вообще лечение происходит. Денис Николаевич акцентировал внимание, что я веду свой Телеграм-канал, занимаюсь как доктор санитарно-просветительской работой. Владимир Владимирович сказал: молодец, давай, успехов. Вот и все. Жаль, его было очень плохо слышно из-за респиратора.

Врач-травматолог Дмитрий Гаркави уже неделю находится в больнице с подозрением на коронавирус и рассказывает в блоге обо всем, что происходит вокруг.

Дмитрий Гаркави // Фото: соцсети

Многие обратили внимание, что президент надел желтый защитный костюм, тогда как охрана и персонал больницы были в белых. Журналисты пула даже задали вопрос об этом Дмитрию Пескову. «Такой выдали. Это ничего не значит», – в привычной манере пояснил пресс-секретарь президента.

– Я думаю, что это сделали только для того, чтобы он выделялся на общем фоне. Для картинки, – предполагает Дмитрий. – Не надо искать какую-то суперконспирологию. Мог быть зеленый костюм. Может, желтый – его любимый цвет? Куда он пошел потом, я не знаю. В коридор нам запрещено выходить. По всем палатам Путин точно не ходил, их здесь очень много, но не только же ко мне лично он приезжал. Может быть, заходил ко Льву Лещенко, если его привезли уже к этому моменту. Не думаю, что президент провел здесь много времени. Примерно в это время мои родители привезли передачу. Когда возвращались, кортеж уже уезжал.