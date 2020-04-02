Путин наделит губернаторов дополнительными полномочиями

Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам России в эфире федеральных каналов заявил, что особым указом наделит глав регионов особыми полномочиями.

«Ситуация меняется, и в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах она также складывается по-разному. У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения. Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, так как в Москве, где переломить ситуацию пока не удается, а есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где ещё не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания», — пояснил президент. Таким образом он объяснил неоднородность принимаемых руководством регионов мер.

Губернаторы смогут самостоятельно принимать необходимые решения по самоизоляции граждан, однако ключевые предприятия, как подчеркнул президент, продолжат работать. Он призвал глав регионов до конца недели подготовить конкретный набор необходимых мер, который будет лучше всего подходить для их региона.

Однако он подчеркнул, что в случае дополнительных ограничений для системообразующих, образовательных и других предприятий, губернаторы обязаны будут согласовывать такие решения с правительством РФ.

Как писал Sobesednik.ru, источники РБК в Минобороны и администрации президента выделяли три возможных варианта празднования Победы из-за коронавируса: 9 мая без зрителей, 3 сентября в честь окончания Второй мировой войны и в ноябре, приурочив это к первому параду 7 ноября 1941 года.

Ранее в Москве, а затем и в ряде регионов в связи с распространением болезни был объявлен режим самоизоляции, в ходе которого гражданам разрешается выходить из дома только по уважительной причине. В некоторых регионах был введен пропускной режим. Однако режима чрезвычайной ситуации, либо чрезвычайного происшествия введено не было. При этом власти неоднократно заявляли о намерении штрафовать россиян за нарушение правил самоизоляции (в Москве за это будут наказывать 5 тысячами рублей). При этом многие эксперты отмечали квазилегальность подобных положений и незаконность штрафов.

Согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано 3 548 случаев заболевания коронавирусом. Из них более тысячи приходятся на регионы. 235 человек уже выздоровели, а 30 скончались. За последние сутки болезнь обнаружена у 771 человека — это максимум заболевших в день за все время наблюдения.

В Москве сейчас зарегистрировано 2 475 случаев заболевания: 140 выздоровевших, 19 летальных исходов.

В Мире число больных стремительно приближается к миллиону. На настоящий момент выявлено 952 171 зараженных. При этом количество смертей приближается к 50 тысячам.