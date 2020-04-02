Путин: нерабочий режим продлен до конца апреля с сохранением зарплаты

Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам России в эфире федеральных каналов заявил о продлении нерабочего режима до конца месяца с сохранением зарплаты.

Он отметил, что этот период может быть сокращен в случае более благоприятной ситуации.

По словам президента «угроза сохраняется»: «Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы», — пояснил он.

Ранее в Москве, а затем и в ряде регионов в связи с распространением болезни был объявлен режим самоизоляции, в ходе которого гражданам разрешается выходить из дома только по уважительной причине. В некоторых регионах был введен пропускной режим. Однако режима чрезвычайной ситуации, либо чрезвычайного происшествия введено не было. При этом власти неоднократно заявляли о намерении штрафовать россиян за нарушение правил самоизоляции (в Москве за это будут наказывать 5 тысячами рублей). При этом многие эксперты отмечали квазилегальность подобных положений и незаконность штрафов.

Отметим также, что парламент наделил правительство право вводить режим ЧС.

Согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано 3 548 случаев заболевания коронавирусом. Из них более тысячи приходятся на регионы. 235 человек уже выздоровели, а 30 скончались. За последние сутки болезнь обнаружена у 771 человека — это максимум заболевших в день за все время наблюдения.

В Москве сейчас зарегистрировано 2 475 случаев заболевания: 140 выздоровевших, 19 летальных исходов.

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("Есть основания для патриотической гордости у граждан России – она переболела всеми главными заболеваниями последних двух веков, иногда в более легкой, иногда в более тяжелой форме")

В Мире число больных стремительно приближается к миллиону. На настоящий момент выявлено 952 171 зараженных. При этом количество смертей приближается к 50 тысячам.