COVID-19 за минувшие сутки: 771 заболел, 45 выздоровели

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России опубликовал последние данные по числу заболевших и выздоровевших.

Так, за прошедшие сутки COVID-19 был диагностирован у 771 человека в России, из которых в 595 пациентов — из Москвы. Новые случаи были отмечены в 29 регионах. Также отмечается, что за сутки выздоровело 45 человек. 6 человек умерло.

Итого на сегодняшний день в России зафиксировано 3 548 случаев заражения «уханьским» коронавирусом. 235 пациентов выздоровели, 30 — умерли.

Ранее сообщалось, что еще одна неделя в России может стать нерабочей из-за эпидемиологической ситуации.