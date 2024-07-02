Будет хуже

По данным исследования, проведенного социологическими компаниями ЦСП «Платформа» и «ОнИн», 53% респондентов заявили о резком усилении социального неравенства в последние годы. Особенно в уровне жизни и доходах.

Тех, у кого оно, наоборот, понизилось, нашлось лишь 13%. И только 4% опрошенных заявили, что в России никакого социального неравенства вообще нет и у всех всё замечательно. Наверное, социологи случайно набрели на группу условных единороссов.

Довольно много участников опроса (33%) посчитали также, что в плане социального неравенства сейчас в стране даже хуже, чем было при царе-батюшке в XVIII–XIX веках. Ну то есть, если прямо сейчас ввести крепостное право на законодательном уровне, а также отобрать у тех, кто оказался официально закрепощен, избирательное право, но при этом ввести рекрутчину, станет гораздо лучше и справедливее. Вот, кстати, насчет рекрутчины – возможно, действительно правда. Потому как рекрут, при всей его подневольности, знал, что через 25 лет, если доживет, гарантированно окажется дома. А то нынешние контрактники подписываются на неопределенный срок.

Да, кстати, с избирательным правом примерно такая же штука – его и так у довольно большого числа людей уже нет, и зачем оно, если результат зависит исключительно от того, как решат в АП? Так что в корне не прав Володин, обидевшийся на Бастрыкина за «госдуру»: он не народ обидел, а Сергея Владиленовича. Но в общем-то граждане, принявшие участие в социологическом исследовании, прямо вот сейчас к подобному оказались все-таки не готовы.

Некоторые назвали самыми лучшими и справедливыми временами хрущевскую оттепель, другие – брежневский застой. Но затем, судя по ответам граждан, Горбачев с Ельциным все испортили. Пришел Путин, и стало налаживаться, но потом и у него что-то пошло не так. Наши люди, надо сказать, очень оптимистичны, и многие полагают, что в следующие 5 лет ничего либо ни изменится, либо станет хуже. Хотя это очевидно и без социологии.