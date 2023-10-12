Все болезни от… ног!

Неправильная нагрузка на стопы – это ежедневный триггер множества заболеваний. Подавляющую их часть можно легко предотвратить. Как? Об этом «Собеседнику» рассказал профессор Первого МГМУ имени Сеченова, доктор остеопатии, академик Владимир ФРОЛОВ.

Где тонко, там и рвется

– Владимир Александрович, неужели действительно есть связь между остеопатией и, скажем, язвой желудка?

– Под остеопатией люди обычно подразумевают некое костоправство, но это не так. Основоположником этой дисциплины стал американский врач Эндрю Стилл, который считал, что болезнь – это результат анатомических отклонений с последующим физиологическим разладом. Он наблюдал, как индейцы из племени Шаони, используя собственные методы, могли вылечить практически все заболевания. На этом основании он сделал вывод о том, что в организме человека для этого есть все резервы. Такой принцип мы сейчас и используем.

Владимир Фролов

Все органы связаны друг с другом посредством нервов, мышц и связок. Все мышечные структуры образуют своего рода анатомические «поезда» – рельсы начинаются от кончиков пальцев ног и заканчиваются на голове. Любой сбой на этом перегоне приведет к нарушению функций очень многих органов. К примеру, головная боль напряжения, на которую сейчас жалуется масса людей, может быть вызвана плосковальгусной деформацией стопы. Причину этой связи в свое время объяснил мой учитель Леопольд Бюске, показав, как положение стоп влияет на мышцы основания черепа. При неправильной нагрузке на них меняется осанка, вызывая перенапряжение мышц шеи и головную боль.

– Однако гораздо чаще люди жалуются на боли в спине, причем даже в молодом возрасте. Почему?

– Объяснить это можно с помощью поговорки «где тонко, там и рвется». Ведь именно в поясничной области происходит перераспределение вертикальной гравитационной нагрузки тела на две ноги. Пять поясничных позвонков, не поддерживаемых другими костными структурами, должны обеспечить баланс не только в неподвижном состоянии, но и во время ходьбы. Если при этом стопы не обеспечивают равновесную нагрузку, то оптимальная биомеханика позвоночника нарушается. Мышцы, пытаясь компенсировать перекос, перенапрягаются, страдает также связочный аппарат, а со временем и межпозвонковые диски.

Травма вызывает воспаление, отек и сдавление нервных волокон. Возникает постоянная хроническая боль, которая еще более усиливает мышечный спазм. Кроме того, под влиянием болевого синдрома уменьшается выработка «гормона счастья» – серотонина и развивается депрессия. Болеет не только тело, но и душа.

– Какой же выход?

– Решать проблемы надо с устранения причины. Первое – это формирование оптимальной осанки и биомеханики ходьбы, устранение неоптимального профессионального стереотипа движений. От функционального состояния стоп в условиях искусственной антропогенной среды, их положения зависит 80% осанки. Природа придала стопе огромное значение, что отразилось на ее анатомическом строении. Она заключает в себе одну четверть всех костей – 28 – и между ними 31 сустав. Обе стопы идеально обеспечивают человеку баланс, устойчивость и способность выдерживать нагрузки. С одним но. Человек должен с детства ходить босиком по пересеченной местности. Если же под его ногами асфальт, а дома плитка, да еще и обувь подобрана неправильно, то функция стоп редуцируется. Они не могут хорошо уравновешивать тело при ходьбе, что постепенно вызывает нарушение тонуса и разрушение связочного аппарата, перенапряжение мышц. Со временем развивается миофасциальный синдром, а это уже боль.

Врач должен довериться глазам и рукам

– Но ведь дефекты стоп у детей могут проявляться уже с рождения? Надо ли обращать на это внимание еще до того, как ребенок начал ходить?

– Я бы сказал, развитие ребенка определяется даже не с момента рождения, а до него. На этапе гестации у матери могут быть различные эмоциональные проблемы, боли в пояснице. И тогда они нуждаются в лечении, потому что в противном случае страдает и ребенок в утробе. Тем более остеопат требуется при родах. Сейчас, кстати, в некоторых роддомах остеопаты работают в паре с акушером-гинекологом, потому что для ребенка роды всегда сопровождаются травмой независимо от способа его появления на свет – через естественные родовые пути или путем кесарева сечения. Помощь остеопата в первый год после рождения малыша позволяет предотвратить 80% нарушений, которые возникают как в опорно-двигательном аппарате, так и со стороны психоэмоциональной сферы, внутренних органов. Дети в этом возрасте, образно говоря, как пластилин, из которого можно вылепить все, что пожелаешь.

– Современные родители буквально с детского сада отдают детей в спортивные секции после мимолетного осмотра в детской поликлинике. Им часто говорят о плоскостопии или остеохондрозе, но значит ли это, что гимнастика и спорт в состоянии решить эти проблемы?

– Я много и давно работаю со спортсменами и могу сказать, что здоровому спорт не нужен, а больному вреден. Профессиональный спорт это тяжелая, порой калечащая профессия. Однако при этом не следует путать спорт с физкультурой. Потому что физическая культура – это часть общей культуры человека, в том числе и образа жизни. Движение заменит любое лекарство, но ни одно лекарство не заменит движение, утверждает древняя латинская пословица.

Однако опорно-двигательный аппарат не должен работать на износ. Как и для любого материала – металла, резины – у костной, связочной и мышечной ткани существует свой ресурс. Выработав его, органы и ткани сначала подвергаются дистрофическим изменениям, а потом разрушаются с формированием клинических проявлений, т.е. болезней. Особенно часто они поражают коленные суставы, чаще правый.

Ко мне нередко приходят юные спортсмены, здоровье которых уже серьезно подорвано, потому что физиологически даже обычные тренировочные нагрузки выдержать нельзя. Но вот физическая активность детям показана, особенно в возрасте с 6 до 12 лет. В этот период все двигательные рефлексы уже сформированы, а физкультура помогает их еще более развить и закрепить. Но такие занятия должны быть преимущественно групповыми и быть направлены не на результат или на соревнование.

В дальнейшем привычная двигательная активность поможет подросткам преодолеть зависимость от гаджетов, от которой они начинают напоминать эдакую креветку с тонким голосом, потому что вечно согнутая спина и выдвинутая вперед голова сказываются и на дыхании, и на голосовых складках. Тут важно не забывать, что очаги окостенения закрываются до 21–25 лет, и после 30 лет уже могут начинаться миофасциальные, или скелетно-мышечные, боли. Так что подростку лучше посетить остеопата до того, как у него возникнут серьезные проблемы.

– Вы, в отличие от многих других специалистов, считаете необязательными инструментальные исследования – ни МРТ, ни КТ. Вся диагностика осуществляется визуально и пальпаторно, попросту говоря, на ощупь. Руки чувствуют всё?

– Действительно, первый прием не требует лабораторных, инструментальных, лучевых и других параклинических методов, методик и технологий. Они, безусловно, могут применяться, но уже после выявления их необходимости в каждом индивидуальном клиническом случае. Сначала врач должен довериться глазам и рукам.

Хаптика – это искусство осязать, исследовать организм путем прикосновения. Ведь даже психические расстройства характеризуются собственным морфологическим субстратом, и его мы можем пальпировать, просто для этого нужны годы практики. Ну а инструментальные методы диагностики должны быть лишь помощниками врача, которые даются ему для подтверждения или опровержения результатов клинического мышления и поисков правильного диагноза.

/Татьяна Шемшур.