Налоговые вычеты: как воспользоваться?

За что и сколько возвращают

– С любого заработка или дохода россияне платят налог НДФЛ – 13 или 15% (в зависимости от размера дохода).

В то же время в течение года люди лечатся, обучаются, занимаются спортом, покупают лекарства... 13% от затраченных на эти цели сумм они могут вернуть. Это – социальный налоговый вычет. Он самый распространенный, поэтому именно о нем мы и расскажем подробно.

Куда перечислят

– Деньги либо перечислят на ваш личный счет в банке, либо данные передадут на работу – чтобы там не брали с вас налог на доходы в размере положенного вам вычета. Какой вариант предпочтительнее – выбор за вами.

Декларацию на вычет по форме 3-НДФЛ можно подавать в течение всего текущего года – за три предыдущих. То есть до конца декабря 2023-го можно запросить налоговый вычет за 2020, 2021 и 2022 годы. А в течение 2024-го – только за 2021, 2022 и 2023 годы.

За каждый год нужно подавать отдельную декларацию.

С чего начать

– С того, что в течение года вы, получая чеки об оплате, собираете их в отдельный конверт. Туда же кладете и заключенные с той или иной организацией договора.

Не забудьте собирать и рецепты на лекарства, которые вам выписывают (на специальном бланке – листочки из блокнота врача не подойдут). Не поленитесь сразу же подойти к регистратуре и попросить поставить на рецепте штамп для налоговой. И не выбрасывайте чек из аптеки. Тогда вычет за приобретенные лекарства будет вам гарантирован.

Сколько получим

– Сегодня максимальная сумма, которую можно получить по социальному налоговому вычету – 15.600 руб. (13% от 120 тыс. понесенных расходов).

В эти 120 тысяч входят суммы, затраченные на:

– лечение (свои, детей, родителей), лекарства; – образование (свое, брата/ сестры);

– занятия спортом и фитнесом (свои и детей);

– на накопительную часть пенсии и негосударственное пенсионное обеспечение, а также на добровольное пенсионное страхование и страхование жизни;

– на независимую оценку квалификации.

Так что, если ваши расходы оказались выше 120 тысяч, стоит выбрать, какие из них заявить к вычету.

Как увеличить сумму

– Но вычеты могут существенно превышать 15.600 руб.

Так, если вы занимаетесь благотворительностью, годовой доход можно уменьшить до 25% и вернуть 13% от направленной на благотворительность суммы.

И, подавая на вычет за образование детей, учесть сверх заявленных по другим позициям 120 тыс. руб. еще по 50 тыс. руб. на каждого ребенка.

Но – самое главное – расходы на дорогостоящее лечение принимаются к вычету без ограничений (в справке от медучреждения в таком случае ставится код 2). При этом речь идет о расходах не только на свое лечение, но также лечение супруга, детей, родителей. Перечень дорогостоящих видов лечения находится в постановлении правительства РФ от 08.04.2020 №458.

ВАЖНО: Получить социальный вычет могут, во-первых, лишь имеющие официальный доход, с которого платится НДФЛ (уплаченная за год сумма не может быть меньше запрашиваемого вычета); во-вторых, резиденты РФ. А вот нерезиденты, ИП на «упрощенке» и «самозанятые» – нет.

Какие документы нужны

– Разберем пример получения социального вычета на лечение. Его можно получить на себя, супруга/у (в этом случае другой официально работающий супруг уже не сможет заявить вычет), а также на родителей и детей до 18 лет, в т.ч. усыновленных и находящихся под опекой, а также детей до 24 лет, если они учатся очно на дневном отделении.

В понятие «лечение» входят медицинские процедуры, анализы, обследования, приемы врача...

ВАЖНО: У клиники, медицинской организации должна быть лицензия.

– По истечении года следует попросить у этих учреждений справку определенной формы для налоговой обо всех тратах, которые были совершены вами (или вашими родственниками) в этом месте. Справка должна быть оформлена на имя того человека, который будет подавать на вычет.

Ну и конечно, на работе следует взять справку 2-НДФЛ за тот год, за который хотите получить вычет. Это если подаете документы самостоятельно.

А если через личный кабинет в интернете, то такая справка там обычно уже сформирована весной следующего за истекшим годом.

Если вы работаете в нескольких местах, справки 2-НДФЛ надо будет взять отовсюду. То же самое, если за год вы сменили несколько мест работы.

Когда все документы собраны, сделайте их копии. Если вы несли расходы за члена семьи, надо сделать и копию документа, подтверждающего родство (свидетельство о рождении или о браке).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Налоговая служба выпустила разъяснение (письмо ФНС от 25.03.2022 №БС-4– 11/3605), где особо указала своим подчиненным: одной справки об оплате медуслуг вполне достаточно. Договоры с медклиниками и чеки об оплате их услуг можно не прикладывать. Потому что справка одновременно подтверждает и лечение, и плату за него.

Как запросить возврат

– Прежде всего надо заполнить декларацию 3-НДФЛ. Если сдаете документы лично, важно распечатать декларацию 3-НДФЛ актуальной формы, именно за тот год, за который просите вычет. Впрочем, ее можно заполнить и в специальной программе «Декларация», которую можно установить с официального сайта ФНС.

Однако самый простой способ – подать декларацию прямо на сайте через личный кабинет. Кабинет легко завести, и он весьма удобен: там собраны все сведения о ваших доходах, банковских вкладах, имуществе, налогах, включая те, по которым у вас долги.

К заполненной в личном кабинете декларации надо приложить (загрузить) сканы/ фотографии документов, подтверждающих ваше право на вычет.

Оригиналы документов держите под рукой: в любой момент может позвонить налоговый инспектор и попросить их.

Камеральная проверка длится 3 месяца. О том, на какой стадии она находится, можно отследить в личном кабинете.

ВАЖНО: С 2023-го у каждого россиянина сформирован единый налоговый счет (ЕНС). Деньги сначала поступают туда. Если у вас нет долгов по налогам (вовремя уплачены транспортный или имущественный), на ваш счет придет вся сумма вычета. Если долги есть – минус их размер.

инструкция

• ШАГ 1. В личном кабинете на сайте ФНС находим вкладку «Вычеты». Затем «Декларации» – «Подать декларацию» – «Заполнить декларацию онлайн». Дальше надо будет получить электронную подпись. Поэтому переходим во вкладку «Профиль» и нажимаем «Получить ЭП». Устанавливаем пароль и дожидаемся, пока произойдет генерация электронной подписи.

• ШАГ 2. Когда ваша ЭП будет готова, откроется меню для заполнения декларации онлайн (можно и самостоятельно вернуться в ее онлайн-заполнение). Ваш налоговый орган по прописке «подтянется» автоматически. Выберите год, за который хотите подать декларацию. Если в течение этого года вы находились в стране больше 183 дней, значит вы – резидент РФ. Нажимайте «Далее».

• ШАГ 3 (на фото). Пункт «Указать доходы». Обычно они подгружаются автоматически. Если этого не происходит, введите их вручную. В этом случае обязательно надо загрузить и скан справки 2-НДФЛ с печатью.

• ШАГ 4. Выберите вычеты, на которые претендуете (например социальный). Заполните, загружая документы. Впишите суммы, которые вы потратили. Считайте только те расходы, которые можете подтвердить документами. • ШАГ 5. Подписать ЭП и отправить

Какие еще бывают вычеты • Стандартные – на детей и себя (получают люди с инвалидностью и отдельные категории граждан). • Имущественные (при покупке и продаже жилья). • Инвестиционные (по доходам от операций с ценными бумагами и индивидуальными инвестиционными счетами – ИИС). • Профессиональные (для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, занимается частной практикой, ИП и т.п.).