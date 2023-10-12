В стране процветает пенсионное неравенство

По данным Социального фонда РФ, максимальные пенсии получают на Чукотке (39,9 тыс. руб/мес.) и в Ямало-Ненецком округе (34,8 тыс. руб/мес.). Негусто, но все-таки кое-что – по сравнению с теми регионами, где уровень пенсий ниже в два с лишним раза. А таких немало – Кабардино-Балкария, Дагестан (17 и 17,6 тыс. руб/ мес. соответственно).

ВНИИ труда выдвинул свое объяснение: размер зарплат слишком разный, на величину пенсий также влияет продолжительность стажа... Это справедливо. Но кто виноват в том, что уже больше 30 лет не получается выравнять зарплаты по регионам хотя бы для бюджетников?

Другие эксперты указывают на наличие серых зарплат: не было отчислений, вот нет и нормальных пенсий. Между тем сколько лет уже предлагаются варианты решения этой застарелой проблемы.

Третьи эксперты указывают на разницу стоимости проживания в регионах. Мол, на Чукотке 40 тысяч – мало, а в Дагестане и 17 за глаза... Да, услуги ЖКХ, электричество, общественный транспорт в большинстве регионов дешевле, чем, скажем, в Москве. А вот цены на продукты примерно такие же. Я лично имела шанс сравнить: летом была в Дагестане, а недавно в Перми. Так, яблоки местные в Махачкале в июле в магазине стоили 89 руб/кг, в то время как в Москве отечественные яблоки едва дотягивали до 60 руб. Не говоря уж о ценниках на мясо. То есть в любом случае на 17 тысяч прожить невозможно даже в регионах со сниженными, как уверяют, ценами. Как, собственно, невозможно нормально жить и на 40 тысяч там, где ценник выше.

Самое печальное, что все эксперты сходятся в одном: разрыв между выплатами по старости в будущем продолжит расти, несмотря на постоянную индексацию.