Россиянам нужны органы

Девушка Таня живет в Краснодарском крае, ей нужна пересадка почки, но в Танином городе с недавнего времени делают мало операций по пересадке, и она уже потеряла надежду. «Собеседник» поговорил с пациентами, которые на своем опыте столкнулись с проблемами трансплантации.

Новые технологии и опыты с животными

В США умер второй пациент, которому пересадили сердце свиньи. Он прожил после операции 6 недель. Это прогресс, говорят врачи, раньше и такой срок был немыслим. Больной понемногу общался с родными, играл в карты с женой. Но появились признаки отторжения: увы, организм не принял пересаженное сердце.

Органы животных – это один из вариантов решения проблемы, но врачи считают, что более перспективно – клонирование органов и тканей для трансплантации. Впрочем, и это все светит нам только в далеком будущем, ну а пока человечество спасает «посмертное донорство» – органы от пациентов, которые скончались в больницах от травм или инсультов. Специалисты уверяют, что один умерший человек, став донором органов, потенциально может спасти как минимум пять жизней. Пересаживают почки, печень, сердце, поджелудочную железу, легкие. Донором почки или части печени в некоторых случаях может стать, конечно, и живой человек, но по российскому законодательству – только кровный родственник пациента.

Воля к жизни

Катя Браилко живет в Карелии, ей 37 лет, в 18 ей поставили диагноз почечная недостаточность. Сегодня Катерина работает в туристической компании, это цветущая женщина, а раньше она не жила, а выживала. Три раза в неделю была на диализе, говорит, что после процедуры оставалась совсем без сил. Во время диализа кровь выводят из организма, фильтруют с помощью аппарата «искусственная почка» и возвращают обратно. «В этот день ничего делать невозможно, только лежать», – рассказывают пациенты. Родители Кати умерли, от родственников почку пересадить было невозможно, их просто не было. Необходим был донорский орган от умершего человека, и Катя поняла, что если она срочно не позаботится о себе сама, то через какое-то время тихо угаснет. В Карелии о возможности трансплантации даже не сообщили, прописали диализ и всё: «живи дальше». Девушка обо всех подробностях операции по пересадке разузнала сама.

– Мне стало известно о возможной пересадке случайно, однажды в палате услышала, – говорит нам Катя. – Для того чтобы сделать операцию по трансплантации, я без всяких направлений приехала в Петербург и заказала диализ, без которого не могла жить, обратившись в ту больницу, где, по слухам, осуществляли пересадки.

Операцию пришлось ждать больше трех лет, для этого женщина на время переехала в Петербург и сделала местную прописку. Тогда все удалось, Катю прооперировали, но через 9 лет проблема возникла снова.

– Позже у меня прошла вторая операция, уже в Москве, в Институте Склифосовского, Через 9 лет почку пришлось заменить, – рассказала пациентка.

Катя говорит, что, когда ее состояние снова стало критичным, в поликлинике объяснили причину: «Основное заболевание никуда не пропадает, через определенный срок все повторяется: или диализ, или новая трансплантация».

Сегодня ситуация с трансплантацией органов в стране не та, что 10 лет назад. Операций делается значительно больше. Трансплантацию проводят по медполису бесплатно и в государственных клиниках. Вот только это по-прежнему не значит, что ее сегодня осуществляют всем нуждающимся и быстро. В России ежегодно проводят 3 тысячи операций по пересадке органов, но этого явно недостаточно.

«А на какие деньги ехать?»

Врачи считают, что успешность трансплантаций во многом зависит от того, как в стране организована работа органного донорства. Когда в реанимацию поступает пациент после инсульта или черепно-мозговой травмы, врачи должны понять, что это – потенциальный донор органов, и сообщить об этом в центр координации. Но не все больницы готовы так работать.

Татьяна Полежай живет в Краснодарском крае. Тане 27 лет, последние 8 лет на диализе, и сегодня девушка, по ее словам, не живет, а существует. Устала бороться за жизнь и уже просто опустила руки. В список ожидающих трансплантации ее внесли всего три года назад, после того как сделали операцию на сердце – из-за проблем с почками страдают все органы, и сердце не выдержало, пришлось оперировать сначала его.

– Диализ три раза в неделю много лет очень выматывает. Это пытка, но сегодня для меня это единственный шанс хоть как-то жить, – рассказывает Татьяна, – другого выхода просто нет, пересадок после ковида в Краснодаре почти не делают, всем предлагают ехать в Москву. А на что ехать?! По специальности я повар-кондитер, но работать не могу.

Татьяна воспитывалась в детском доме, сейчас живет в квартире с пожилой женщиной – своим бывшим опекуном, которая рада бы помочь, но сделать ничего не может. На билеты до столицы девушка деньги еще найдет, но в Москве нужно снимать комнату и жить в ожидании почки, а это уже по финансам совершенно нереально.

«Собеседник» дозвонился до главного трансплантолога Минздрава России, руководителя Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергея ГОТЬЕ с вопросом, как помочь Татьяне Полежай и таким, как она.

– Во-первых, Татьяне нужно приехать к нам и обследоваться. Потом необходимо будет пожить в столице и подождать подходящую почку. На операцию приехать нужно будет быстро, поэтому и жить необходимо в Москве или области. Пересадка почки дает другой уровень жизни, и значит, мы можем рассчитывать на большую продолжительность.

– Какие органы пересаживают в вашем центре?

– Почки, печень, сердце, ведь если оно не справляется со своими функциями, человек гаснет довольно быстро. Пересадка сердца позволяет не только выжить, но и чувствовать себя достаточно комфортно. И если пациентка – молодая женщина, она может после пересадки даже выносить и родить ребенка. Проводим трансплантацию легких, которые обеспечивают снабжение организма кислородом. А бывает, пересаживаем и комплекс органов: почку и печень, сердце и легкие, поджелудочную железу и почку при сахарном диабете 1-го типа. Я еще лет 20 назад провел целую серию таких операций, пациенты до сих пор живут без диабета.

– Почему надо снова и снова пересаживать, например, почку? Орган не приживается раз и навсегда?

– Бывает, что с пересаженной почкой живут 30 и более лет, но в среднем через 15 лет наблюдается дисфункция трансплантата, и человек может снова попасть на диализ. И тогда следует выполнить повторную трансплантацию и даже, возможно, третью. И сердце можем трансплантировать не один раз, и печень. Особенно если речь идет о детях, которым сначала пересаживается фрагмент печени. У нас есть случаи, когда девочкам до года пересаживали фрагмент печени мамы, папы или бабушки и они доживали с этим фрагментом до совершеннолетия, выходили замуж, рожали детей. Можно без повторных пересадок и всю жизнь прожить.

– Повторные операции – частое явление?

– Нет, нечастое. Иногда рецидивирует исходное заболевание. А еще есть у наших граждан, да и не только у наших, такая проблема: человек чувствует себя замечательно после пересадки и перестает принимать лекарства. И вот тогда трансплантат может погибнуть.

– Какие органы пересаживают от доноров?

– Прижизненное донорство – это почка и часть печени. Все остальное – только посмертное донорство. Изъятие донорского органа у живого человека (по российским законам это может быть только кровный родственник) не должно сопровождаться инвалидизацией этого человека – таков мировой принцип.