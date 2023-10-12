Невролог Павел Бранд: Синдром разбитого сердца есть

«От погоды голова не болит!»

– В России исторически так сложилось, что болью занимаются неврологи, хотя должны бы анестезиологи, которых обычный россиянин видит, как правило, только в операционной, – говорит Павел Яковлевич, уютно устроившись со мной в своем кабинете. На столе у него среди бумаг встречаются и забавные статуэтки докторов, так что спрашивать о наболевшем не так уж и страшно. – А неврология – это самая обширная область в медицине.

Когда я только начинал, мы выделяли 16 неврологических специализаций по группам заболеваний, а сейчас их насчитывают еще больше. Невролог занимается патологиями нервной системы, которая чрезвычайно подвержена самым разнообразным поражениям. Если затронута центральная нервная система, то могут развиться деменция, нарушения памяти и движения, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз. В случае периферической нервной системы – это различные боли: полинейропатия – на фоне злоупотребления алкоголем или сахарного диабета; мононейропатия – от длительного сидения за компьютером, так называемая «гаджетовая шея» из-за постоянного использования смартфонов.

– Стало быть, не все болезни от нервов? Некоторые появляются от внешних устройств?

– Внешние устройства все равно поражают нервы. Наша нервная система так или иначе участвует практически в каждом заболевании. Когда говорят, что все болезни от нервов, имеют в виду переживания и стрессы, а не нервные окончания.

– То есть если человек много переживает, к какому специалисту ему обращаться?

– Точно не к неврологу, который в стрессе ничего не понимает. Если у человека навязчивые мысли – к психиатру, а если тик – тогда уже к неврологу.

– А с головной болью к кому?

– Вот это скорее к неврологу. Любая боль – это не нормально. Нужно искать ее причину, проводить диагностику и лечить. Бывает хорошая боль и боль плохая. Хорошая боль – острая, она сигнализирует о какойто опасности. Дотронулись до раскаленной сковородки – и рецептор предупредил вас, что это больно и больше так делать не надо. А есть боль, которая длится сверх периода нормального заживления тканей. Например, человек поранил руку, и она уже болит три месяца, а не пару дней, как положено, так как все зажило. Это уже хроническая боль, являющаяся отдельным заболеванием и очень трудно поддающаяся лечению. Что касается головной боли, то есть свыше 200 ее видов – очень сложная классификация. Проблема в том, что существующие огромные накопления информации о головной боли остаются невостребованными, поскольку большинство людей считают, что сами прекрасно знают, от чего у них болит голова.

– Я тоже из их числа. Считаю, что всегда правильно определяю причину головной боли у себя. Например, если не поем вовремя… Такая причинно-следственная связь.

– Все равно нужно провести диагностику. Раньше вот считали, что голова болит от погоды, но было проведено исследование, которое показало, что у якобы «метеочувствительных» людей голова болит в любое время года, при любых метеоусловиях и в том числе при любом атмосферном давлении.

– В супружеских парах нередко жена говорит, что у нее болит голова, чтобы отказать в физической близости мужу. Насколько это обосновано?

– Основания для такого отказа есть: женщины чаще, чем мужчины, страдают мигренью, а при мигрени любая физическая нагрузка приводит к обострению боли. Это диагностический критерий мигрени, которая может длиться от 4 до 72 часов. Но если это не мигрень, а так называемая головная боль напряжения, то женщина способна «пережить» физическую близость, но сначала важно определить, что это за головная боль.

«Остеохондроз – диагноз-помойка»

– Какие боли еще вы лечите?

– Прежде всего боли в спине.

– Остеохондроз?

– Такого диагноза уже много лет не существует! Это диагноз-помойка, в который скидывают все диагнозы, когда не могут понять, что происходит с человеком. Во всем мире это принято называть болью в спине, болью в шее и так далее. Абсолютное большинство подобных болей не требует хирургического лечения.

– Как обычному россиянину, у которого болят руки-ноги, спина, понять, что ему нужно к врачу... и к какому именно?

– Еще раз повторю, любая боль – это не есть норма. Если человек занимался спортом, например поднимал штангу и порвал связку, ему нужно к травматологу. Если боль возникла без видимой и понятной причины, нужно обследоваться, чтобы определить одну из множества узких, специфических причин, которые могут быть крайне неприятными. Например, это может быть почечная колика. В спину может также иррадировать острый холецистит, панкреатит. Если нет прямой связи с травмой или перенапряжением и острая боль усиливается в положении лежа – это повод обратиться к врачу, особенно в возрасте до 15 лет и после 50 лет, потому что такая боль может быть симптомом какого-либо опасного заболевания, не связанного с позвоночником. Это могут быть онкологическое, инфекционное, воспалительное и другие виды поражения. У пожилых людей позвоночник болит не так часто, поскольку связки кальцифицируются и не дают совершать движения, вызывающие болевой синдром. Зато у них встречается такая противная штука, как остеопороз, особенно у женщин старше 60 лет. Причин у него много, и их надо внимательно отслеживать и вовремя обращаться к специалистам – терапевту, неврологу.

– Может ли человек, страдающий много лет от хронической боли, адаптироваться к ней?

– Возможно всё, но обычно хроническая боль не дает человеку забыть о себе. Истинная хроническая боль требует наблюдения и лечения. Она будет постоянно напоминать мозгу о себе, а мозг этого не любит. Так что это может привести к депрессии, повышенной тревоге. Есть определение боли, которое дала Международная ассоциация по изучению боли: «Боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное или схожее с тем, что связано с действительным или возможным повреждением тканей».

– Какая боль должна насторожить в первую очередь?

– Та, которая возникла впервые или сопровождается неврологической симптоматикой, то есть слабостью в конечностях, онемением и тому подобным. Также должна настораживать головная боль, которая усиливается при изменении положения тела, а еще так называемая громоподобная боль – она приходит внезапно и обладает большой интенсивностью (10 баллов). Такие боли требуют МРТ, потому что могут быть признаком инсульта. Красные флаги при болях в спине: увеличивается в положении лежа и сопровождается повышением температуры тела.

– У нас в стране издавна считается, что душевная боль важнее физической, которую испытывают все. Часто словом можно ранить гораздо сильнее, чем кулаком.

– Есть такой «синдром разбитого сердца», когда из-за душевных переживаний у человека возникают настоящие патологии сердца. Однако и физическая боль бывает настолько сильной, что никакая душевная боль и рядом не стояла. Бывают фантомные боли, бывают болевые синдромы, когда люди готовы отдать что угодно, лишь бы у них не болело, а обезболивающие не помогают. Так что я не стал бы говорить, что душевная боль сильнее физической. Подобное могут сказать только люди, которые никогда не испытывали настоящую боль.