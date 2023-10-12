Столовые по цене Фаберже! Опять проклятый Запад виноват?

– Что происходит в «куриной отрасли»? – спрашиваю у депутата Госдумы Сергея Лисовского, вице-президента Росптицесоюза.

– Это давно назревшая проблема, в ее основе – рост себестоимости производства яйца и разорение яичных фабрик. За последние 10 лет у нас разорились и закрылись 60 таких фабрик, 7 – перепрофилированы в производство мяса, а это примерно 4,5 млрд яиц, или 10% от всего объема яйца, производимого в России. При этом потребление яиц растет. К тому же прибавилось несколько миллионов граждан новых территорий.

– Что стало причиной банкротств? Вы сказали про последние 10 лет, то есть речь не только о санкциях?

– Конечно, все эти годы росли стоимость газа, топлива, электроэнергии, а цены надо было держать на одном уровне. Ряд директоров – это еще старая гвардия, люди пожилые – начали умирать. Они из последних сил поддерживали производство, так как это было делом их жизни. А когда они стали уходить, их дети либо продавали фабрики, либо банкротили.

Дальше. Оборудование на таких фабриках в основном импортное. Соответственно его закупка и ремонт – валютная составляющая. В последнее время курс доллара сильно вырос, соответственно выросли и затраты птицефабрик. На мой взгляд, Генпрокуратуре следовало бы присмотреться к отрасли еще в 2019-м, когда, скажем, монополист «Сибур» купил заводы по производству гранулированного полиэтилена. А полиэтилен – это все: и упаковка, и многое другое. Так вот, за 2 года цены на полиэтилен поднялись в 3 раза!

Следующая проблема – корма. Смесь мы делаем сами, а вот добавки и аминокислоты закупаем, причем достаточно много. Когда с рынка ушли западные партнеры, российские производители тут же подняли цену в 2,5 раза на эти добавки.

Вакцины – еще одна серьезная статья расходов. Того количества вакцин, которое производится в России, недостаточно. Приходится закупать.

– Яйца-то, из которых вылупляются несушки, хотя бы российские? Или и их по-прежнему закупаем?

– Это тоже большая проблема. Хотя в России сегодня есть фабрики, которые производят яйцо, из которого выращивают несушек. Но порода – все равно импортная...