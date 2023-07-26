Андрей Нечаев: Центробанк продолжает ралли

Это повышение стало пятым в текущем году. Напомню, в июле она выросла с 7,5 до 8,5%, в августе – до 12, а в сентябре – до 13%. Официально прогнозируемая инфляция – 7–7,5%, и она ускоряется. Поэтому результат заседания в Банке России 15 декабря был ожидаем. Да и сам регулятор в предыдущих анонсах намекал: скорее всего он продолжит повышение ставки. Центральный банк беспокоит (и совершенно справедливо) ситуация с ростом цен, который ускоряется даже по официальным данным Росстата. А именно управление инфляцией ЦБ сделал в последние годы своей главной задачей. В общем, как и ранее, финансовые власти страны между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического роста выбрали первое.

В этом смысле ЦБ выбился из тренда западных регуляторов. Так, ФРС и Европейский центральный банк на недавних заседаниях оставили ставки без изменений. То есть на Западе, судя по всему, успокоились по отношению к инфляции. Их больше беспокоит рецессия, которая прогнозируется в западной экономике.

Если вернуться к российской действительности, то многие отметили необычное явление: на этот раз некоторые отечественные банки еще до решения ЦБ начали поднимать ставки по депозитам. Но появились некоторые условия, которых раньше не было. Например, это должны быть «новые» деньги (то есть те, которые не лежали в данном банке на других счетах и вкладах). Такое поведение ряда коммерческих банков неудивительно. Ведь повышение ставки, повторю, было предсказуемым. Да и по поводу новых условий тоже все понятно. Если деньги становятся дороже, значит, их можно и дороже покупать у своих клиентов: в частности, предложив привлекательные условия по депозитам.

Другое дело, что банки заинтересованы не повысить проценты по вкладам, а именно привлечь деньги. Для этого используют такой нехитрый способ: повышенная ставка для тех, кто принес в банк новые средства. И обратите внимание: в большинстве банков самый высокий процент по депозиту обещан именно под короткие сроки – как правило, по вкладам на 6 месяцев. Это говорит о том, что финансовые организации не хотят брать на себя на большой срок обязательства по повышенным процентам и, видимо, все-таки верят, что рано или поздно ЦБ удастся победить инфляцию (или хотя бы приостановить) и тогда ралли ключевой ставки закончится.

АНДРЕЙ НЕЧАЕВ, экс-министр экономики РФ