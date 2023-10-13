Логотип Sobesednik.ru
В прошлый четверг, в 9:08

Советские вклады и пенсии работающим. Забудьте?

Когда начнут компенсировать первые и вновь начнут индексировать вторые?

На днях президент Владимир Путин подписал одобренный Думой закон о продлении моратория на выплату компенсаций вкладчикам Сбербанка, чьи накопления были заморожены в 1991-м, а затем сгорели в гиперинфляции. Напомню, в 1995-м был принят закон, по которому право на возмещение имеют все, кто держал вклады в Сбербанке до 20 июня 1990-го, и те, кто владел государственными ценными бумагами СССР и РСФСР до января 1992-го.

Какую-то часть выплатили, но в 2003-м процесс был приостановлен, и с тех пор мораторий ежегодно продлевается. Говорят: бюджет такие расходы не потянет. Если перевести эти вклады граждан в целевые долговые обязательства России, как планируется, то на их погашение в 2024-м потребовалось бы 621,8 трлн руб. А к 2026-му сумма вырастет до 66,8 трлн.

Но если вопрос о компенсации вкладчикам еще хоть как-то рассматривается, то об индексации пенсии работающим пенсионерам, которая была заморожена в 2016-м и до сих пор не восстановлена, он даже не ставится. Отговорка властей все та же: раз эти люди работают, им хватает. Хотя, как правило, «эти люди» имеют далеко не самые высокие зарплаты и лишние суммы им отнюдь не помешают. Особенно сейчас, когда цены растут как на дрожжах.

В общем, интрига остается: сколько еще лет должно пройти, пока у государства наконец не появятся средства заплатить по долгам людям, ждущим этого уже долгие годы?

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 2 месяца назад

Денис Драгунский: «Много хороших людей теперь в ловушке»

Личные финансы 6 дней назад

Удар не только по яйцам... На что еще подскочат цены?

Личные финансы 6 дней назад

А что у Стаса Михайлова с яйцами?

Здоровье 6 дней назад

Россиянам нужны органы

Здоровье 6 дней назад

Все болезни от… ног!

Экономика 6 дней назад

Столовые по цене Фаберже! Опять проклятый Запад виноват?

Здоровье 6 дней назад

Невролог Павел Бранд: Синдром разбитого сердца есть

Личные финансы 6 дней назад

Налоговые вычеты: как воспользоваться?

Личные финансы 6 дней назад

В стране процветает пенсионное неравенство

Здоровье 6 дней назад

«До ста лет может прожить каждый»

Здоровье 6 дней назад

Родить нельзя запретить

Личные финансы 6 дней назад

Как не прогореть на обещанных скидках

Здоровье 6 дней назад

Будь здоров, не кашляй! А как?

Здоровье 6 дней назад

Обойдется ли Россия без индийских лекарств?

Здоровье 6 дней назад

Рак в горле

Экономика 6 дней назад

России санкции - как пена от пива

Экономика 6 дней назад

Андрей Нечаев: Центробанк продолжает ралли

Здоровье 6 дней назад

Иных уж нет, а тех — залечат

Здоровье 6 дней назад

Бессильный «Спутник»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика