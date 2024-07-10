Борьба Кушанашвили

Видно, что Отару очень трудно говорить, но также видно, что держится он мужественно и сдаваться даже не планирует. Отар рассказал, что ему уже сделали какое-то неимоверное количество капельниц, и призвал посмотреть, к чему приводит «безалаберное отношение» к своему здоровью. «Я должен терпеть, а можно было не терпеть, если бы я, самый умный парень на Земле, время от времени не проводил время глупо», – поделился он. И добавил, что с отвращением вспоминает о беззаботно потраченных днях и алкоголе.

В общем, слушаем Отара и прекращаем творить всякую фигню. А вы, Отар, выздоравливайте, пожалуйста!

/Надежда Гужева.