А что у Стаса Михайлова с яйцами?

Интересно, а звезды так же, как простые смертные, заметили это подорожание? И балуются ли они яйцами по утрам? С такими вопросами «Собеседник» обратился к известным россиянам на одной из гламурных поп-церемоний.

Владимир ПРЕСНЯКОВ-младший, певец:

– Да, яйца подорожали нехило, но ведь и я как артист с годами расту в цене. Приглашать меня на сборные концерты и корпоративы обходится организаторам все дороже. Тем не менее экономить приходится: недавно заставил себя бросить пить, к Новому году в планах и дорогую женушку (певицу Наталью Подольскую. – Авт.) отучить от шампанского.

Нина ГРЕБЕШКОВА, заслуженная артистка Российской Федерации:

– Конечно, подорожание заметила! Без яиц хорошей хозяйке не обойтись. Мы ведь также используем их при приготовлении пирогов, блинчиков, оладушек, сырников... Удар по кошельку неслабый!

Стас МИХАЙЛОВ, певец:

– Разделяю переживания моих поклонников по поводу высоких цен, ведь без яиц невозможно накрыть настоящий новогодний стол. Они входят в рецепты самых любимых классических салатов – это и оливье, и селедка под шубой, а еще ведь нам нравится их, сваренные вкрутую, разрезать пополам и посыпать красной икрой... Эх! А ведь однажды я уже подмечал, что этот продукт – роскошь: изготавливал из гипсовых яиц в 2019-м пригласительные на мое 50-летие.

Люся ЧЕБОТИНА, актриса, певица:

– (Смеется в голос.) Тут самое важное – уточнить, что речь идет именно о куриных яйцах! Есть же еще... перепелиные и страусиные! Вообще яйца я люблю. Любые. Особенно... пашот и скрэмбл.