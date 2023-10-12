Удар не только по яйцам... На что еще подскочат цены?

Так, несмотря на очередной рекордный урожай, растут цены на хлеб (и это уже зафиксировал Росстат – с января 2022-го по октябрь 2023-го в среднем по России цена за килограмм выросла с 63 до 73 рублей). Эксперты уверяют: стоимость муки в цене хлеба – всего 15%. Более того, закупочные цены на зерно не только не выросли, наоборот: они на минимуме по сравнению с пятью предыдущими годами, уверяет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Но основные затраты приходятся на энергию, транспорт, зарплаты, упаковку, ингредиенты, обслуживание мощностей... Да и логистика закупок импорта становится затратнее. А значит, стоит ждать дальнейшего подорожания.

Аналогичная ситуация и с другими продуктами. По оценкам экспертов, в начале 2024-го продолжится и постепенный рост стоимости бензина. В январе – скорее всего на 25 копеек. Предрекают также, что подорожает шоколад: горький – на 70–80%, молочный – на 20%. Большинство экспертов сходятся в том, что в среднем в январе 2024-го все цены поднимутся минимум на 3%.

Впрочем, ФАС пообещала, что торговые сети продолжат сдерживать рост цен на товары в 25 категориях социально значимых товаров.

Тем временем Госуниверситет управления прогнозирует, что самый резкий рост цен стоит ожидать на охлажденную рыбу, икру и говядину (10–13%). Чуть умереннее подорожают огурцы (6–7%).