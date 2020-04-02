Еще одна неделя может стать в России выходной из-за COVID-19

Предстоящая неделя в России может также быть объявлена нерабочей из-за вспышки коронавируса.

Об этом пишет «Коммерсантъ». Издание не уточняет, на сколько именно могут быть продлены выходные.

Ранее нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля. При этом в большинстве регионов ввели режим всеобщей самоизоляции.

О целесообразности продления меры заявила в ходе совещания с Владимиром Путиным накануне, 1 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пауза в борьбе с эпидемией может привести к «взрывному росту» заболеваемости в России. Такую же точку зрения высказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По последним данным, в России свыше 2,7 тысячи зараженных COVID-19, 28 человек скончались. Число заболевших во всем мире приближается к миллиону.