"Трупы будут точно": в Москве из-за изоляции закрыли центры помощи женщинам

Правозащитники отмечают рост числа обращений от жертв домашнего насилия, оказавшихся запертыми в квартирах с тиранами из-за режима изоляции. Однако частные кризисные центры не могут помочь: они закрыты, опять-таки из-за объявленного в столице карантина.

– Опыт других стран, которые сели на карантин раньше России, показывает, что рост домашнего насилия неизбежен. В выходные и праздники также всегда происходит увеличение обращений, но вал происходит после, когда у человека появляется возможность обратиться за помощью, а не когда он заперт в четырех стенах, – говорит адвокат и правозащитница Мари Давтян, руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия.

Куда обращаться и как быть жертвам домашнего насилия в пандемию — большой вопрос. Единственный в Москве городской государственный кризисный центр помощи женщинам и детям по адресу улица Дубки, 9А по-прежнему принимает и предоставляет убежище пострадавшим от домашнего насилия. Правда, есть большое «но»: там помогают только женщинам с московской пропиской.

– Мы наблюдаем рост обращений, но это не москвичи, – рассказали нам в этом центре.

Между тем частные кризисные центры в Москве и Подмосковье сейчас не предоставляют убежище: им нельзя принимать женщин из-за режима изоляции.

– Число обращений увеличилось, – рассказали нам в приюте «Дом для мамы». – Если у человека будет совсем экстренная ситуация, мы поможем — попробуем определить в другой центр или дадим деньги для проживания в хостеле.

Мари Давтян называет ситуацию патовой и считает, что необходимы серьезные меры со стороны государства.

– Нужен механизм, который обеспечивал бы пострадавшим от домашнего насилия безопасность. Государство должно повернуться лицом к этим людям и также экстренно, как они принимали антивирусные законы, предпринять что-то для них. Иначе с трупами мы столкнемся – это точно, – говорит она. – Силы полиции будут направлены на контроль за режимом самоизоляции, мы не знаем, как полицейские будут реагировать на вызовы пострадавших. Нельзя просто так выйти из дома – это будет считаться административным правонарушением, да и некуда будет пойти.

Все, что могут сейчас посоветовать правозащитники: переезжать жить к родственникам или подругам и фиксировать побои в травмпункте. За экстренный визит в больницу штрафовать не должны.