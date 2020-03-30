Правозащитники сообщили об ухудшении ситуации с домашним насилием из-за COVID-19

Организация «Зона права» открыла «горячую линию» для помощи пострадавшим от домашнего насилия во время самоизоляции.

Об этом рассказал координатор проекта Булат Мухамеджанов, пишет «Новая газета». По его словам, поводом стала информация об увеличении числа жалоб на семейно-бытовое насилие в в других странах и прогнозы ООН. «В России, где и до вспышки пандемии эта ситуация была не самая лучшая, мы ожидаем рост», – отметил правозащитник.

Координатор призвал всех пострадавших обращаться в «Зону права», где им окажут юридическую помощь.

Напомним, с 30 марта в Москве, Подмосковье и других регионах введен режим всеобщей самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить меры на всю страну.