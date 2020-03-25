Психолог дала совет семьям, как избежать ссор в самоизоляции

Психолог и доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева посоветовала распределить обязанности между домочадцами на период режима самоизоляции. Это необходимо сделать так, чтобы распределение устраивало всех членов семьи, а не было директивой лишь от одного из них.

Также Челышева рекомендовала не уходить от конфликтов в семье, а решать их разговорами. «Мы находимся в замкнутом пространстве, видим друг друга практически 24 часа в сутки и, конечно же, раздражаемся. Иногда не можем поделить один компьютер или обращаем внимание на привычки родственников, которые раньше не бросались в глаза», — цитирует психолога АГН «Москва».

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