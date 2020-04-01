Роспотребнадзор и Голикова выступили за продление нерабочей недели

Вице-премьер Татьяна Голикова во время телесовещания с президентом Владимиром Путиным выступила за продление мер социального дистанцирования.

«Оценивая первые три нерабочих дня, которые были введены ..., мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», — цитируют Голикову «РИА Новости».

За продление карантинных мер, в частности за продление нерабочей недели, выступила и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Коммерсантъ». Если меры будут прекращены, то это, по словам Поповой, может привести к «взрывному росту» заражений «уханьским» коронавирусом.

По данным на утро 1 апреля в России зафиксировано 2 777 заболеваний, из которых 440 — за последний день. 190 человек выздоровело. Всего было проведено 536 669 тестов.