Кто-то пашет, кто-то пляшет. Юрист разъяснил, как оплатят нерабочую неделю обоим

Удаленка, выходная неделя, вынужденный отпуск — наша трудовая жизнь наполнилась новыми понятиями, и сразу стала возникать масса конфликтных ситуаций на работе. Sobesednik.ru собрал наиболее типичные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются россияне.

Ясность вносит Александр Куренной – заведующий кафедрой трудового права юридического факультета МГУ, профессор, заслуженный юрист РФ.

Александр Куренной / фото: Wikipedia

– Люди, которым придется работать на следующей неделе, объявленной президентом выходной (но с сохранением заработной платы), получат двойную оплату труда?

– Почему вы так решили?

– Потому что согласно норме Трудового кодекса, если человек работает в выходные, ему положена оплата в двойном размере.

– Выходные объявили для предприятий, которые в эту неделю закрываются. Их сотрудникам выплатят обычную зарплату.

А для остальных следующая неделя рабочая. Если аптека работала, она и продолжает работать, ее новые выходные не касаются. И эти люди тоже получат обычную зарплату.

– Как быть, если с работы не отпускают, несмотря на указ президента? Или заставляют брать отпуск за свой счет?

– Отправлять в неоплачиваемый отпуск — это однозначно незаконно. Верховный Суд еще в 1998 году заявил, что отпуска без сохранения заработной платы по инициативе работодателя законодательством не предусмотрены. Если сам человек попросится в неоплачиваемый отпуск — пожалуйста, ему можно пойти на встречу.

– А если все же именно работодатель заставляет это сделать?

– Жаловаться в Трудовую инспекцию, подавать в суд.

– Может ли работодатель принудить работать в выходную неделю, если деятельность компании не относится к сферам, которые президент отнес к исключениям — продажа продуктов, предметов первой необходимости, лекарств, обеспечение безопасности и так далее?

– А тут есть масса нюансов. Вот, например, рынки. Их куда отнести — к обеспечению продовольствием или к прочим сферам деятельности, у которых будут выходные? Их закрывают или как? Не понятно.

И потом – что значит «принудить»? Сравните с новогодними каникулами – ситуация такая же. Кто-то выходит на работу, хотя вся страна отдыхает, это вопрос согласований между работником и работодателем, индивидуального графика и так далее.

– В случае возникновения трудового спора он будет решен в пользу работника? У нас же сейчас Трудовой кодекс в большей степени работника, а не работодателя?

– Где-то 60 на 40, то есть с небольшим перевесом в сторону работника. Но у нас есть первая статья Трудового кодекса, на которую никто не обращает внимания. А там прямо написано, что законодательство регулирует трудовые отношения в целях оптимального соотношения интересов сторон трудовых отношений. Вот ответ на все вопросы.

Советский кодекс был на 95% на стороне работника, но тогда и работодатель был по сути один – государство. А сейчас у каждого работодателя есть свои интересы.