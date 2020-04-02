Парад Победы могут приурочить к окончанию Второй мировой войны

Источники в Минобороны назвали основные варианты проведения парада Победы в Москве: он может пройти либо без зрителей, либо осенью, пишет РБК. Эти данные также подтвердил собеседник в администрации президента.

Всего называется два возможных сценария: парад могут провести 9 мая в закрытом режиме, без зрителей, либо перенести на осень и провести в обычном режиме. Осенью также есть два различных варианта переноса.

Одним из обсуждаемых в Кремле вариантов переноса празднования является дата окончания Второй мировой войны — накануне депутаты Госдумы в первом чтении поддержали её перенесение со 2 на 3 сентября. На сайте нижней палаты парламента этот день назвали «новой памятной датой».

Второй вариант переноса заключается в приурочивании парада к битве за Москву в ноябре. Подобное мероприятие состоялось 7 ноября 1941 года с участием Иосифа Сталин.