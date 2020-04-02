Резко подорожала аренда жилья в регионах: москвичи прячутся от вируса в глубинке

Коронавирус нанес удар по рынку московской аренды. Многие бегут из столицы от COVID-19.

– Примерно треть собственников, с которыми работает МИЭЛЬ-Аренда, все же пошли навстречу арендаторам и несколько снизили арендные платежи или предоставили некоторую отсрочку оплаты, – говорит Мария Жукова, управляющий директор МИЭЛЬ-Аренда. – Снижение невелико – максимум 5 тысяч рублей, и на средний уровень арендных ставок по рынку почти не повлияет. Но однако эта мера поможет тем арендаторам, кто потерял работу или же чей доход снизился, а собственникам позволит в текущей ситуации не искать новых съемщиков и не терять доход от сдачи квартиры.

В социальных группах, где размещают объявления об аренде в Москве, некоторые арендаторы пишут, что им снизили арендную ставку на 20-30%, кому-то дали отсрочку до окончания эпидемии и разрешили не платить вообще.

– Кстати, одним из факторов, который способен воздействовать на поведение собственников, является выход на рынок большого числа квартир, которые до эпидемии и самоизоляции сдавались посуточно, – продолжает Жукова. – Но сейчас этот рынок схлопнулся, и собственники, чтобы получить доход, выбросили эти квартиры на рынок для сдачи в обычную, долгосрочную аренду. Зачастую их стоимость ниже, чем у конкурентов.

В МИЭЛЬ-Аренде прогнозируют «некоторое снижение ставок» и рост московской аренды, когда экономическая ситуация улучшится.

Вместе с тем растет интерес арендаторов к загородному жилью как в Подмосковье, так и регионах. В МИЭЛЬ-Аренде фиксируют с марта увеличение звонков по загородным домам на 20%. Собственники реагируют на высокий спрос повышением цен.

Например, актриса Екатерина Рокотова решила уехать из Москвы и переждать карантин за городом, но найти жильё оказалось непросто. «Те, кто сдаёт дома, решили на этом нажиться: люди повышают цены и не идут на переговоры. А некоторые требуют оплату на год вперёд», – призналась актриса в своём инстаграм-аккаунте.