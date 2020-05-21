Избиркомы получили возможность тратить средства на плебисцит по поправкам

Центризбирком разрешил расходовать средства, предназначенные для организации всенародного волеизъявления о внесении поправок в Конституцию.

На сайте ЦИК появилось постановление, отменяющее действие запрета на траты в этих целях. Его датой указано 20 мая, отмечают «Ведомости».

В соответствии с документом разрешается выплачивать заработную плату сотрудникам членов избирательных комиссий и их аппаратов. Министерства иностранных дел и обороны смогут также начать приготовления к проведению плебисцита в других странах.

Напомним, что голосование за поправки в Конституцию было перенесено с 22 апреля, однако новая его дата пока не называлась. РБК, «КоммерсантЪ» и «Интерфакс» со ссылкой на источники писали, что его намерены совместить с парадом в честь Дня Победы, организовав их 24 июня. Голосование будет проходить в соответствии с правилами, прописанными в отдельном законе и на него не будут распространяться нормы закона о выборах.