День псевдоголосования: Навальный призывает к бойкоту, Соловей – к акции "Надоел!"

На оппозиционном фланге сформировалась единая позиция непризнания путинских поправок в Конституцию. Однако до сих пор нет единого мнения по поводу того, что делать с недоразумением, официально именуемым общенародным голосованием.

Сергей Удальцов

«Левый Фронт» устроил по этому поводу собственное голосование. По его итогам, как рассказывал нам ранее координатор движения Сергей Удальцов, коалицией левых сил будет приниматься решение и вырабатываться тактика и стратегия. Голосование завершено и результаты таковы: 52% за бойкот, 48% за голосование «против».

«Отмечаем, что президент Путин и партия «Единая Россия» в ходе рассмотрения поправок в Конституцию в парламенте не поддержали ни одной существенной поправки, предложенной КПРФ, Левым Фронтом и другими оппозиционными силами (про природные ресурсы, пенсионный возраст, тарифы ЖКХ, прогрессивное налогообложение, выборность судей и т.д.), – отмечается в заявлении «Левого Фронта». – К тому же, всенародное голосование 22 апреля, вопреки требованиям оппозиции, будет проходить не в виде Референдума с голосованием по каждой поправке (или блокам поправок) отдельно, а в мошенническом формате «пакетного» голосования за все поправки сразу».

Алексей Навальный

Алексей Навальный по-прежнему призывает не принимать в этом участия.

«Единственным отношением к путинским поправкам в Конституцию могут быть только слова: «Не признаем!», – заявил он в эфире программы «Россия будущего». – Абсолютная незаконность голосования по поправкам не подлежит никакому сомнению. По закону каждая поправка должна выноситься на отдельное голосование. Пофиг, что вы сделаете. Там результат уже заранее нарисован и именно поэтому проводится не референдум. Референдума Путин боится, потому что он бы его проиграл. Вместо этого будет некое странное общероссийское голосование, которого вообще нет в законе. Без наблюдателей и с электронным голосованием, которое будет идти несколько дней. Проконтролировать там ничего будет нельзя. Путину нужно создать видимость того, что народ поддерживает это обнуление. Результат голосования заранее известен. Оно будет полностью за Путина, и мы не узнаем ни итого, ни процедуру».

По мнению политика, следует обнародовать все факты фальсификаций, принуждений к голосованию и агитации за бюджетные деньги, на что недавно особо обратили внимание в движении «Голос». «И мы должны ударить по тем, кто сделал путинское обнуление реально возможным, – продолжил Навальный. – ЕР сначала предложила это, потом проголосовала за это в Госдуме и одобрила в СФ, потом в каждом региональном парламенте. Это главный инструмент Путина. В сентябре пройдут выборы в 28 регионах. Нужно напрячься и с помощью умного голосования раздавить ЕР в каждом из них».

Илья Яшин

Похожей позиции придерживается глава Красносельского муниципалитета Москвы Илья Яшин.

«Сторонники голосования «против» приводят в пример референдум в Чили, который Пиночет устроил для продления своей власти и проиграл, – говорит он в опубликованном в ФБ заявлении. – Но в Чили проходил настоящий референдум. Его результат был обязателен для выполнения. Именно поэтому Путин отказался от референдума и предложил нечто, что лежит вне правового поля – плебисцит. Самое смешное: поскольку он юридически не существует, то нет и уголовной ответственности за фальсификации. И в правовом смысле голосование вообще ни на что не влияет. Путин эти поправки подписал сразу, никакого голосования дожидаться не стал, хотя прямо это обещал.

Мое мнение: надо себя уважать и не играть с мошенниками их краплеными картами. Конституцию уже изменили, и теперь Путину надо сделать вид, что это происходит якобы по воле народа. Не надо в этом участвовать. Надо готовиться к выборам. Не сомневаюсь, что изнасилование Конституции не пройдет для Путина даром, и мы получим по-настоящему оппозиционный парламент».

Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский, наоборот, призывает идти на участки.

«Это голосование по сути превращается в референдум, а для нас важно показать, что очень и очень многие говорят «Нет» правлению одних и тех же людей, – сказал он в своем заявлении на этот счет. – И важно сказать это здесь и сейчас, потому что в другой раз могут не спросить».

Валерий Соловей

К сторонникам голосования «против» относительно недавно присоединились политологи Валерий Соловей и Екатерина Шульман. Причем ранее оба эксперта высказывались за бойкот, но потом изменили свою точку зрения.

– Подлинные результаты голосования будут Путину доложены, – говорит Валерий Соловей. – Сейчас важно организовать кампанию под общим лозунгом «Надоел!» Это не вопрос о поправках в Конституцию. Это вопрос: хотите ли вы, чтобы Путин имел возможность править еще 16 лет. Или не хотите. Во-первых, ему доложат. Во-вторых, люди так устроены, что если они совершают какой-то шаг, а прийти на плебисцит и проголосовать – это требует усилий, они склонны защищать свои действия. Не факт, что проголосовавшие «против» сразу выйдут на улицы, но они совершенно точно будут защищать свою позицию чуть позже. Возможно, осенью этого года. Мы движемся к тому состоянию, когда придется защищать свою позицию открыто, на улицах и площадях Москвы. Мирным гражданским протестом.

Коалиция возникает не в совместных декларациях, а в совместных действиях и в призывах к совместным действиям. Очень важным шагом в этом направлении было бы, если бы группа людей, пользующихся авторитетом у общественного мнения, пусть разными словами, но обратилась бы с одним призывом к обществу. Потому что люди, политики и политические коалиции определяются в действии.