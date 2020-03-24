День псевдоголосования: Навальный призывает к бойкоту, Соловей – к акции "Надоел!"

Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля

Черный юмор, феминизм и дьявольские осьминоги: 8 фильмов Ирландского фестиваля
Фото: Global Look Press

А Зорькин здесь тихий: какой компромат есть у Путина на председателя КС
Global Look Press

85-летний Познер отреагировал на приказ Собянина о пенсионерах-затворниках
Global Look Press

Татьяна Лебедева: Летнюю Олимпиаду могут перенести на 2022-й, объединив с зимней
Сергей Шнуров / фото: Global Look Press

Оппозиционер Вишневский назвал депутатство Шнурова спецоперацией Кириенко
Фото: Global Look Press

Украли путевки у детей – и в Ялту: как соцзащита Воронежа жульничала с льготами
Фото: Global Look Press

"Емельяненко скатился в полное унижение": отвернулся от брата, но не от Кадырова
Фото в статье: стоп-кадры с YouTube

Карантин в домах и в умах, или Кинофантазия на тему эпидемии в России
Сергей Маковецкий // Global Look Press

"Мы уже потеряли 50 млн рублей": Сергей Маковецкий просит Путина помочь актерам
Global Look Press

"Пугает не карантин, а кризис": пассажиры столичного метро не верят в его закрытие
Фото: Depositphotos

Первый раз в средний класс: социолог и депутат – о скандальных словах Путина
Дмитрий Дибров / Программа «Кто хочет стать миллионером?» / Пресс-служба Первого канала

Дибров изменил правила "Миллионера" и лишил Гришаеву подсказки зала
В центре внимания
Александр Жаров // Фото: Global Look Press
Эксперт: После ухода Жарова Роскомнадзор еще сильнее закрутит гайки в интернете
Мир не будет прежним: писатель-фантаст Лукьяненко предсказал сильнейший кризис

Новости дня

24 марта, вторник

[19:53]Питерский университет авиации отчислил студента за комментарий о госзакупках
[18:12]Выданный Польшей совладелец "Зимней вишни" находится на карантине в Калининграде
[17:51]МВД предлагает приравнять массовые несогласованные акции к подготовке теракта
[17:11]В Сети появилось видео с Владимиром Путиным в желтом биозащитном костюме
[16:12]У сторонника шамана Габышева взломали почту и отправляли угрозы в ФСБ
[15:44]Убивший ребенка в детсаду Нарьян-Мара освобожден от уголовной ответственности
[14:53]Женщина в Москве пришла на маникюр, но сотрудники салона вызвали полицию
[14:52]В Москве попросили ограничить ремонтные работы на время пандемии коронавируса
[14:24]Фитнес-клубы попросили у Мишустина 6 месяцев налоговых каникул
[14:01]Минсельхоз отметил снижение ажиотажного спроса на гречку, сахар и консервы
[13:30]Навальный сообщил о намерении обратиться в СК после потери связи с Шаведдиновым
[13:21]Раскритикованный губернатором главврач из Калуги готов уйти в частную медицину
[12:22]Школьников из малоимущих семей хотят обеспечить интернетом на период карантина
[12:20]ЦБ предложил ограничить выдачу наличных банкоматами для профилактики COVID
[11:51]ФСБ и МВД задержали около 30 хакеров, у которых изъяли оружие и более $1 млн
[11:20]Экс-глава Роскомнадзора официально стал директором "Газпром-медиа"
[11:06]Двое жителей Башкирии c COVID-19 были за границей, третий ездил в Москву
[10:17]Похитившую ребенка в Йошкар-Оле женщину недавно госпитализировали с выкидышем
[09:33]МФЦ и полиция во Владивостоке будут ловить контактировавших с COVID-пациентами
[08:30]Перспективы отмены Олимпиады и курс РФ на Луну. Главное к утру 24 марта

23 марта, понедельник

[21:00]Сеть H&M вместо переработки отправляет сданные вещи в секонд-хэнды
[20:04]Пользователей YouTube вынудят смотреть 20-секундный ролик, где просто моют руки
[19:00]Башкирским медикам доплатят за работу с коронавирусными пациентами
[18:00]Экспорт гречки приостановлен по указанию Россельхознадзора
[17:47]Число переболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек
[16:24]На Ставрополье завели дело против заболевшей COVID-19 профессора медуниверситета
[16:06]Главный инфекционист Минздрава дала прогноз по срокам эпидемии в России
[15:57]Главу карельского "Мемориала" Дмитриева арестовали до 25 июня
[15:42]ФСБ сообщила о предотвращении вооруженной атаки на учебное заведение Сахалина
[15:23]В Башкирии женщина защищала свой дом от судебных приставов топором
[15:20]Причиной смерти находившейся на карантине в Ленобласти могла стать утечка газа
[14:45]Сайт цифрового сопротивления COVID "Все.онлайн" представил бухгалтерские курсы
[14:44]"Аэрофлот" назвал слухами информацию о завышении цен на билеты в условиях ЧС
[14:08]Жители Урала получат маски и медикаменты, которые они собирали для Китая
[13:58]Ритейлеры сообщают о почти 30% росте оптовых цен на рис и гречку
[13:40]Главврача калужской больницы уволят за путешествие в Тайланд
[13:22]Песков: запрет Собянина могут распространить на сотрудников АП, но не на Путина
[13:16]Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом
[12:59]Из-за коронавируса в США начали выпускать заключенных из тюрем
[12:48]Под Калининградом нашли останки советского экипажа времен ВОВ

Скриншот,кулинарное шоу "Пять ужинов"
Рецепт: Томатный рататуй с розмарином
Четыре рецепта с гречкой в условиях карантина по коронавирусу
Что делать, если замок входной двери заклинило
Скриншот с Youtube-канала "про100 кухня"
Постные рецепты от Александра Бельковича
Global Look Press
Тысячи россиян застряли в Европе из-за отмены полетов с 16 марта. Что им делать?
Кадр из сериала "Эпидемия" // Фото: скриншот с YouTube
Что смотреть дома, если страшно идти на улицу: 5 фильмов об эпидемиях и зомби
Фото: Global Look Press
Варламов в Ярославле и коронавирус в Калуге: что обсуждали в Сети на этой неделе
Global Look Press
Пять правил самоизоляции: как жить в одной квартире с носителем коронавируса
Как побороть детские страхи: подборка терапевтических рассказов
Пока все дома: шесть лучших книг про хобби для тех, кто на карантине

День псевдоголосования: Навальный призывает к бойкоту, Соловей – к акции "Надоел!"

Политика
20:05, 24 марта 2020

Алексей Навальный и Валерий Соловей // Фото: Global Look Press и стоп-кадр с YouTube
Алексей Навальный и Валерий Соловей // Фото: Global Look Press и стоп-кадр с YouTube

На оппозиционном фланге сформировалась единая позиция непризнания путинских поправок в Конституцию. Однако до сих пор нет единого мнения по поводу того, что делать с недоразумением, официально именуемым общенародным голосованием.

Сергей Удальцов

«Левый Фронт» устроил по этому поводу собственное голосование. По его итогам, как рассказывал нам ранее координатор движения Сергей Удальцов, коалицией левых сил будет приниматься решение и вырабатываться тактика и стратегия. Голосование завершено и результаты таковы: 52% за бойкот, 48% за голосование «против».

«Отмечаем, что президент Путин и партия «Единая Россия» в ходе рассмотрения поправок в Конституцию в парламенте не поддержали ни одной существенной поправки, предложенной КПРФ, Левым Фронтом и другими оппозиционными силами (про природные ресурсы, пенсионный возраст, тарифы ЖКХ, прогрессивное налогообложение, выборность судей и т.д.), – отмечается в заявлении «Левого Фронта». – К тому же, всенародное голосование 22 апреля, вопреки требованиям оппозиции, будет проходить не в виде Референдума с голосованием по каждой поправке (или блокам поправок) отдельно, а в мошенническом формате «пакетного» голосования за все поправки сразу».

Алексей Навальный

Алексей Навальный по-прежнему призывает не принимать в этом участия.

«Единственным отношением к путинским поправкам в Конституцию могут быть только слова: «Не признаем!», – заявил он в эфире программы «Россия будущего». –  Абсолютная незаконность голосования по поправкам не подлежит никакому сомнению. По закону каждая поправка должна выноситься на отдельное голосование. Пофиг, что вы сделаете. Там результат уже заранее нарисован и именно поэтому проводится не референдум. Референдума Путин боится, потому что он бы его проиграл. Вместо этого будет некое странное общероссийское голосование, которого вообще нет в законе. Без наблюдателей и с электронным голосованием, которое будет идти несколько дней. Проконтролировать там ничего будет нельзя. Путину нужно создать видимость того, что народ поддерживает это обнуление. Результат голосования заранее известен. Оно будет полностью за Путина, и мы не узнаем ни итого, ни процедуру».

По мнению политика, следует обнародовать все факты фальсификаций, принуждений к голосованию и агитации за бюджетные деньги, на что недавно особо обратили внимание в движении «Голос». «И мы должны ударить по тем, кто сделал путинское обнуление реально возможным, – продолжил Навальный. – ЕР сначала предложила это, потом проголосовала за это в Госдуме и одобрила в СФ, потом в каждом региональном парламенте. Это главный инструмент Путина. В сентябре пройдут выборы в 28 регионах. Нужно напрячься и с помощью умного голосования раздавить ЕР в каждом из них».

Илья Яшин

Похожей позиции придерживается глава Красносельского муниципалитета Москвы Илья Яшин.

«Сторонники голосования «против» приводят в пример референдум в Чили,  который Пиночет устроил для продления своей власти и проиграл, – говорит он в опубликованном в ФБ заявлении. – Но в Чили проходил настоящий референдум. Его результат был обязателен для выполнения. Именно поэтому Путин отказался от референдума и предложил нечто, что лежит вне правового поля – плебисцит. Самое смешное: поскольку он юридически не существует, то нет и уголовной ответственности за фальсификации. И в правовом смысле голосование вообще ни на что не влияет. Путин эти поправки подписал сразу, никакого голосования дожидаться не стал, хотя прямо это обещал.

Мое мнение: надо себя уважать и не играть с мошенниками их краплеными картами. Конституцию уже изменили, и теперь Путину надо сделать вид, что это происходит якобы по воле народа. Не надо в этом участвовать. Надо готовиться к выборам. Не сомневаюсь, что изнасилование Конституции не пройдет для Путина даром, и мы получим по-настоящему оппозиционный парламент».

Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский, наоборот, призывает идти на участки.

«Это голосование по сути превращается в референдум, а для нас важно показать, что очень и очень многие говорят «Нет» правлению одних и тех же людей, – сказал он в своем заявлении на этот счет. – И важно сказать это здесь и сейчас, потому что в другой раз могут не спросить».

Валерий Соловей

К сторонникам голосования «против» относительно недавно присоединились политологи Валерий Соловей и Екатерина Шульман. Причем ранее оба эксперта высказывались за бойкот, но потом изменили свою точку зрения.

– Подлинные результаты голосования будут Путину доложены, – говорит Валерий Соловей. –  Сейчас важно организовать кампанию под общим лозунгом «Надоел!» Это не вопрос о поправках в Конституцию. Это вопрос: хотите ли вы, чтобы Путин имел возможность править еще 16 лет. Или не хотите. Во-первых, ему доложат. Во-вторых, люди так устроены, что если они совершают какой-то шаг, а прийти на плебисцит и проголосовать – это требует усилий, они склонны защищать свои действия. Не факт, что проголосовавшие «против» сразу выйдут на улицы, но они совершенно точно будут защищать свою позицию чуть позже. Возможно, осенью этого года. Мы движемся к тому состоянию, когда придется защищать свою позицию открыто, на улицах и площадях Москвы. Мирным гражданским протестом.

Коалиция возникает не в совместных декларациях, а в совместных действиях и в призывах к совместным действиям. Очень важным шагом в этом направлении было бы, если бы группа людей, пользующихся авторитетом у общественного мнения, пусть разными словами, но обратилась бы с одним призывом к обществу. Потому что люди, политики и политические коалиции определяются в действии.

Теги: #Путин #Навальный #Правки в Конституцию #Обнуление президентских сроков

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Политика

Файез Саррадж пытается избежать ответственности за проникновение коронавируса в Ливию

Читать далее >

Алексей Навальный и Валерий Соловей // Фото: Global Look Press и стоп-кадр с YouTube

Политика

День псевдоголосования: Навальный призывает к бойкоту, Соловей – к акции "Надоел!"

Читать далее >

Александр Жаров // Фото: Global Look Press

Политика

Эксперт: После ухода Жарова Роскомнадзор еще сильнее закрутит гайки в интернете

Читать далее >

Политика
Терешкова №2: пианист Мацуев снялся в агитролике за обнуление сроков Путина
Файез Саррадж пытается избежать ответственности за проникновение коронавируса в Ливию
Путин – в Кремле, вирус и радиация – в Москве: итоги недели одним предложением
Золотой трон "казанского хана"
Общество
"Кремль. Путину". Возьмите ремонт аварийных школ под контроль!
Взятки гладки: Адвокат "Уралхима" признан виновным в даче взятки
Полиция выставила охрану у "радиоактивной" хорды: противники стройки не пройдут
"Яжпать": Отец-одиночка воспитывает сына с синдромом Дауна
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Первые лица всей Европы говорят с населением о коронавирусе. Мучает меня вопрос: чего он молчит-то? Другого «Он» у нас нет и не предвидится, он сам так сделал, что все остальные либо уничтожены, либо сбежали, либо закатаны в асфальт

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Вот вы какие сочинения в школе писали? По Пушкину, поди, или вообще по «Молодой гвардии». Последним сочувствуем, но у нас есть для вас утешение. Тут девятиклассников Кемеровской области зарядили писать сочинение о поправках в Конституцию

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Вот умеют все-таки работать те, кому полагается искать в полицейских рядах оборотней-преступников! Конечно, делать селфи на фоне трупов – поступок, который назвать уместным вряд ли можно. Но в двойном увольнении — больше ханжества, чем борьбы с негодяями

Культура и ТВ
Ответ ужасам Бунина
Планы на онлайн-выходные: виртуальные экскурсии по музеям, концерт Би-2 и лекции
"Тайная жизнь" Терренса Малика: визионерский манифест пацифизма и любви к сущему
Прогресс VS нафталин: В Театре Ленсовета конфликт из-за экс-худрука Бутусова
Шоу-бизнес
"Станет видно, кто есть кто": знаменитости о личном опыте карантина
Сабина Пантус: Сначала думала отказаться от "На самом деле"
Тимур Родригез бегал по лесу в чем мать родила
Лука Сафронов хочет располнеть до 250 кг

Здоровье
Дефицит веса при диабете намного повышает риск туберкулеза
Стратегия трех компонентов наиболее эффективна против эпидемии COVID-19
Ученые: реальная смертность от коронавируса была завышена в три раза
Для защиты сердца нужно каждый день есть тофу
Туризм
Захарова объяснила, как быть россиянам, оказавшимся за рубежом во время пандемии
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Авиакомпания "Победа" отменяет рейсы в Италию из Москвы
Авто
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
ХАМы и ВОРы за рулем составят компанию чиновникам и звездам
"Коммерческий подход": депутат об идее повысить дорожные штрафы
Какие машины по карману россиянам: результаты опроса
Недвижимость
Продавать или подождать: как изменился рынок недвижимости после падения рубля
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Когда будет 100 метров на семью?
Старый и новый памятники маршалу Жукову / фото в статье: Depositphotos, Агентство «Москва»
Дочь Георгия Жукова: Демонтаж и распил памятника отцу – это афёра!
Фото: Global Look Press
Письма в пустоту: научная и культурная элита высказалась против обнуления
Фото в материале: архив НПЦ «Холокост», ГАРФ, ГАКО
Без права на пощаду. Неизвестная история немецких гетто на территории РФ
Диакон Андрей Кураев // Фото: Андрей Струнин
"Христа ради, не ходите в церковь!": Андрей Кураев призвал РПЦ уйти на карантин
Фото в статье: Дмитрий Соколов, Ольга Кузнецова
"Тележку охраняй, чтобы гречку не спёрли!": как россияне штурмуют магазины
Фото: Global Look Press
Ирина Прохорова:
Проблема России — неспособность найти мирный способ передачи власти
Фото: instagram
Регина Тодоренко:
Вся моя жизнь – безбашенные путешествия
Фото: РИА "Новости"
Племянница Юрия Гагарина о его вдове:
Сколько слез в подушку было пролито! 
Фото в материале: личный архив Яны Недзвецкой
Яна Недзвецкая:
артхаус или звягинщина — для меня оба слова ругательные
Лев Пономарев // фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»
Избитый Лев Пономарев:
С мирными людьми полиция обращается, как с террористами
Ира Смелая и Илья Прусикин / фото в статье: Instagram
Жена бросила cолиста Little Big из-за служебного романа?
Фото: Global Look Press
Певица Азиза спасается от коронавируса пятью кг лаврушки и двойной маской
Наталья Фриске / фото: Instagram
Сестру Жанны Фриске на Шри-Ланке задержала полиция
Татьяна Плаксина / фото: Instagram
Шок для Успенской: Плаксина хочет сменить имя и не исключает отношений с девушкой
Елена Степаненко / фото: Youtube
Степаненко проиграла Петросяну: новое шоу юмористки не дают в эфир
Фото в материале: соцсети
SMM-мяунджер. Под Тверью кота трудоустроили в библиотеку
Владимир Шахрин в программе «Вечерний Ургант» / Первый канал / Youtube
Лидер группы "Чайф" Шахрин пошутил про дефицит гречки и туалетной бумаги
скриншот Youtube
Что нового в Сети: русские пранкеры "развели" принца, а Леонидов "обнулился"
Фото: Global Look Press
Тату назло Геннадию Онищенко?!
Фото: Global Look Press
Вирус рукопожатий: звезды приветствуют друг друга локтями и затариваются едой
Свежий номер
^