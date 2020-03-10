"Власть готовит спецоперацию": Илья Яшин о досрочных выборах в Думу

Борец и депутат от «Единой России» Александр Карелин предложил внести в Конституцию поправки о проведении досрочных выборов в Госдуму, чтобы «усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте».

Почему власть так торопится «перезагрузиться», Sobesednik.ru спросил политика Илью Яшина, председателя Совета депутатов Красносельского района Москвы.

– Понятно, что это не инициатива самих депутатов. Вячеслав Володин еще месяц назад говорил, что досрочные выборы в Госдуму – это фейк, и не стоит распространять недостоверную информацию, – напоминает Яшин. – А тут – смотрите-ка – депутаты вдруг решили распустить Думу по «собственной инициативе». Понятно, что это все придумано в Администрации президента и утверждено Путиным. И он все это делает от имени депутатов, которые склонились в поклоне, как официанты: «Чего изволите?»

Думаю, спешность с перевыборами объясняется тем, что в стране начинается высокая турбулентность – в политическом и экономическом планах. В Администрации президента это предпочитают называть транзитом, но на самом деле больше подходит понятие турбулентности, или предкризисного состояния. Власти прекрасно понимают, что чем дальше оттягивать выборы, тем хуже будет результат. С каждым годом люди будут становиться беднее и злее. Уже сейчас непросто заставить людей голосовать за «Единую Россию», а дальше будет совсем сложно навязывать эту партию. Поэтому, пока ситуация еще относительно стабильная и люди не готовы массово выходить на улицу, хотят поскорее провести эти выборы, чтобы власти дальше было проще переживать эти непростые годы.

Илья Яшин не сомневается, что поправки о досрочных выборах будут приняты на так называемом всероссийском голосовании. О том, что о них объявили сейчас, в разгар паники из-за обвала рубля, политик считает простым совпадением.

– Думаю, они просто реально боятся откладывать выборы в Думу. Все же понимают, к чему приведет ослабление рубля: цены начнут расти. И чем дальше, тем хуже. Это удар по экономике, и люди через какое-то время почувствуют его на своем кармане. Поэтому чем раньше провести все мероприятия, связанные с выборами, тем проще.

При этом Яшин не верит, что оппозиция сможет каким-то образом воспользоваться моментом и попасть в Думу:

– Вряд ли власть готовит выборы в режиме спецоперации для того, чтобы допустить независимых кандидатов, – говорит политик. – Итоговый расклад сил в новой Думе зависит от того, насколько успешно будет работать умное голосование. Думаю, власть могут ждать неприятные сюрпризы. Вряд ли опасность будет исходить со стороны Сергея Шнурова, но опять же если смотреть на практику выборов в Мосгордуму, то по спискам КПРФ прошли несколько вполне себе оппозиционных кандидатов, которые терзают на трибуне председателя Мосгорсуда и задают власти очень неудобные вопросы...