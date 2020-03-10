Жириновский и депутат от ЕР выступили за досрочные выборы в Госдуму

Депутат от «Единой России» Александр Карелин намерен внести в Госдуму законопроект о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

«Конституция, изменения за которые, мы будем голосовать [во вторник], дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после принятия поправок в Конституцию необходимо провести досрочные выборы в Госдуму. В ходе заседания ГД он назвал возможной датой 20 сентября.

Он обосновал это тем, что «если обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы в Государственную думу, чтобы уже новый парламент действовал с новыми полномочиями».

При этом он подчеркнул, что нужно также «вспомнить» о выборах президента, которые на настоящий момент запланированы лишь на 2024 год. Голосование за депутатов ГД должно было пройти весной 2021 года.

В свою очередь, глава КПРФ Геннадий Зюганов отмечает, что сперва нужно «разобраться» с «обвалом экономики» и эпидемией коронавируса: «Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить», — комментирует он инициативу Жириновского.