Путин заявил, что обнуление президентских сроков возможно

Президент РФ Владимир Путин не исключил обнуление президентских сроков, передает «Медуза».

«Считаю нецелесообразным убирать ограничение по количеству [президентских] сроков… обнуление сроков возможно. Если Конституционный суд даст заключение, что это не будет противоречить Конституции», — приводит его слова издание.

«Я не вижу необходимости в досрочных выборах. Действующий состав Думы сразу получит новые расширенные полномочия», — заявил он, отметив, что «сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима».

Он также пояснил, что «цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ним курс нацвалюты и биржи, но Россия пройдет все это достойно», добавив, что «нам было достаточно революций». «Россия свой план по революциям выполнила», — пояснил президент. По его словам наделять Собвез большой властью опасно, так как это не выборный орган.

Отметим, что глава государства произнес большую речь, при этом он смотрел в заготовленные бумажки.

У здания Госдумы представители партии "Яблоко" (@yabloko) проводят одиночные пикеты против поправок в Конституцию. На фото: председатель "Яблока" Николай Рыбаков. pic.twitter.com/kaNk4Y1uy4 — bbcrussian (@bbcrussian) March 10, 2020

Генеральный секретарь «Единой России» Владимир Турчак перед этим заявил, что «в сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы — шаг логичный и правильный». Он уверен, что это будет «честно по отношению к гражданам».

И очень легко предугадать, какое будет следующее решение, после поправки по которой Путин сможет оставаться президентом ещё 12 лет.

Запрет на проведение любых публичных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Временный. На полгодика, не больше. — Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2020

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму. Законопроект об этом вызвался внести депутат от «Единой России» Александр Карелин. Также депутат ГД Валентина Терешкова выступила с инициативой обнулить президентские сроки Владимира Путина. Эту поправку официально внесли на рассмотрение. После этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Путин прибудет на заседание Госдумы для обсуждения новых поправок.