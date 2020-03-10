Госдума рассмотрит обнуление президентских сроков Владимира Путина

Депутат Государственной думы Валентина Терешкова предложила в рамках законопроекта о реформе Конституции обнулить президентские сроки, передает «Медуза» и «Ведомости».

В ответ на эту инициативу спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения с главами фракций Госдумы, а также с действующим президентом Владимиром Путиным. После этого в заседании законодательного органа был объявлен перерыв.

Ранее Sobesednik.ru писал, что депутат от «Единой России» намерен внести в поправки законопроект о проведении досрочных выборов в Госдуму. Эту идею также выдвигал глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее Госдуме отрицали возможность обнуления сроков президента.

Поправки могут быть приняты во втором чтении уже сегодня, завтра их могут принять в окончательном третьем чтении.