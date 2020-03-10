Мосбиржа и акции ключевых компаний упали вместе с рублем

Утром 10 марта доллар подорожал на 3,45 рубля до 72,02, евро — на 4,33 рубля до 81,84.

При этом индекс Московской биржи при открытии рухнул сразу на 16%, передает РБК.

Акции «Роснефти» потеряли в цене на 12%, «Газпрома» упали на 12,8%, ЛУКОЙЛа — на 14%, Сбербанка — на 13%, а ВТБ — на 11,7%.

При этом, как отмечал Bloomberg, после вчерашнего падения нефть марки Brent поднялась в цене на 5,8% до $36,34 за баррель.

Напомним, что накануне мировые рынки обрушились из-за крупного падения цен на нефть, вызванного незаключением сделки России с ОПЕК и, как отмечали эксперты, начатой ценовой войной.

Как объяснил The Bell профессор ВШЭ Марсель Салихов, из сложившейся ситуации есть два выхода. Если сделка все-таки состоится, то цены на нефть поднимутся до уровня около $45 за доллар, а если нет, то цена останется в районе $30. При этом он отмечает, что обещание российских властей выполнить социальные обязательства за счет резервных фондов не означает повышения бюджетных расходов для стимулирования экономики.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, это также отразится на доходах среднего класса, так как бедные слои продолжат получать пособия, а богатые зарабатывают не в рублях. Она отмечает, что обещанные рост реальных доходов на 2% на фоне инфляции 3,5% также не состоится. Он составит лишь 1,5%.