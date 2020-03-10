Володин: после 15:00 Путин приедет на заседание Госдумы для обсуждения поправок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для ознакомлением с обсуждением поправок в Конституцию после 15:00 на заседание парламента приедет президент РФ Владимир Путин.

«Проинформировал президента Путина о состоявшемся обсуждении в Государственной думе. Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 3 часов дня», — передает его слова РИА Новости.

При этом «Медуза» сообщает, что КПРФ не станет поддерживать поправку об обнулении президентских сроков.

Напомним, что ранее депутаты от «Единой России» Валентина Терешкова и Александр Карелин предложили внести в законопроект также поправки о досрочных выборах в Госдуму, а также об обнулении президентских сроков.

Напомним, что по действующему законодательству Владимир Путин не может больше избираться на пост главы государства ни с учётом слова «подряд» в статье о президентских сроках, ни без него. Формально это уже четвертый срок Путина и второй подряд.