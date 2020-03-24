Письма в пустоту: научная и культурная элита высказалась против обнуления

15 марта ученые, писатели, юристы, журналисты и политологи выступили с обращением к судьям Конституционного суда. Они потребовали не допустить «антиконституционного переворота, облаченного в псевдолегальную форму».

Речь о принятых депутатами Госдумы и поддержанных региональными парламентами поправках в Конституцию, которые в числе прочего обнуляют предыдущие сроки Путина и дают ему возможность вновь участвовать в выборах в 2024 году.

«КС – всё»

На момент подготовки материала свои подписи под обращением поставили 427 человек. Но конституционные судьи, по всей видимости, его не прочитали и уже на следующий день, 16 марта, вынесли свой вердикт, не найдя в поправках никаких противоречий Конституции.

– В ту же секунду, как мне сообщили о решении Конституционного суда, я написал пост под названием «КС – всё», – поделился один из подписантов обращения, президент фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин. – Все-таки была надежда, что они так не поступят.

Надежда у Надеждина, собственно, была одна: что КС вспомнит о собственном определении от 5 ноября 1998 года, в котором было заявлено о недопустимости манипуляций с исчислением президентских сроков, и не станет выставлять себя на посмешище. Об этом определении конституционным судьям напомнили и авторы обращения.

«Мы считаем в корне противоправным, политически и этически неприемлемым внесение в статью 81 Конституции пункта 31, обнуляющего сроки действующего и действовавшего президентов. [Он] вступает в противоречие с принципом сменяемости власти, с принципами демократического правового республиканского правления, декларированными в пункте 1 статьи 1 Конституции, вступает в противоречие со здравым смыслом и чувством справедливости», – говорится в письме.

– Можно было сделать так, чтобы спасти Путина и не потерять лицо, – продолжает Надеждин. – Их мотивировочная часть – это явка с повинной в чистом виде, ведь ясно, что все это было написано заранее. Поправка Терешковой появилась в последний момент, но совершенно очевидно, что заключение было написано еще до этого.

Борис Надеждин // Фото: Global Look Press

Кто еще против?

Самое первое обращение против внесения изменений в Конституцию РФ прозвучало еще в феврале в рамках общественной кампании «НЕТ». Затем по всей стране прошло множество митингов и одиночных пикетов, участники которых призывали не допустить конституционный переворот.

Также более 120 правозащитников, гражданских активистов и экспертов в области конституционного законодательства обратились с петицией в Совет Европы. Они попросили дать экспертное заключение к поправкам и процедуре их принятия. «Эти изменения направлены на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит и на недопущение перспективы развития демократических и правовых институтов», – говорится в петиции. Поправку об обнулении президентских сроков Путина авторы назвали нарушающей «фундаментальный принцип демократического государства – сменяемость власти».

Обед на одну персону

– Все это было ожидаемо, спрогнозировано и заказано, как в ресторане, – говорит еще один подписант, телеведущий Михаил Ширвиндт. – Заказали блюдо. Его готовили немного нелепо выглядевшие повара – все эти спортсмены, артисты и космонавты. Они готовили вдумчиво, старались, не зная, что делают гарнир, а основное блюдо они узнают в последний день. И все это их старание было просто так. А на десерт Конституционный суд это все подмахнул. Получился обед на одну персону.

Не только обнулением сроков Путина, упоминанием Бога, союзом мужчины и женщины запомнятся эти поправки. Те, через кого прошел документ, фактически утвердили, например, ликвидацию такой важной штуки, как самоуправление.

– Это все, конечно, за гранью, – возмущается Борис Надеждин. – Можно выдавать белое за черное, но не так же тупо. Как «гениально» они обосновали, что местное самоуправление фактически идет под губернаторов! Оказывается, это связано с тем, что мы соединены «общей судьбой на родной земле»! Тогда нужно и разделение властей отменять. Если у нас общая судьба на родной земле, то зачем, например, независимость суда от администрации? Пусть она теперь лично всех судей назначает и увольняет. В общем, веселого здесь мало.

Михаил Ширвиндт // Фото: Global Look Press

Голосуй, не голосуй...

«Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенной Конституцией процедуры, мы вынуждены квалифицировать как разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка – как антиконституционный переворот», – говорят авторы обращения.

Между тем 17 марта Путин назначил дату «всенародного голосования» по поправкам – 22 апреля. Многие до сих пор не решили, что с этим делать. Среди наших собеседников тоже нет единства.

– Я пойду на избирательный участок и буду голосовать против, – поделился также подписавшийся под письмом директор Левада-Центра Лев Гудков. – Не могу сказать, что нынешняя Конституция 1993 года меня полностью устраивает, особенно с интерпретациями 2012 года. Но там все-таки было хотя бы номинальное разделение властей. А сейчас возникает совершенно тоталитарная система.

Борис Надеждин намерен не просто голосовать против, но и самым активным образом сопротивляться неизбежному.

– Сейчас я уже начал вербовать наблюдателей, – рассказал он. – Потому что, очевидно, готовится большая и масштабная фальсификация, на это указывают и прямые, и косвенные признаки. Косвенные – это форма голосования, которое готовит Центризбирком. Поставлена четкая задача АП: не допустить никаких скандалов при подсчете. Это можно сделать двумя способами: считать честно или сделать так, чтобы фальсификации никто не заметил. И порядок голосования совершенно точно сделан для второго пути. Все способы общественного контроля уменьшены по сравнению с обычным голосованием. Наблюдателей от партий нет. Только от Общественной палаты, которая полностью подконтрольна. А те возможности, которые всегда использовались местными властями для фальсификации – надомное и досрочка – они резко увеличиваются. Такого вообще никогда не было, чтобы надомное голосование шло три дня!

Кто подписался под письмом

Александр Архангельский, публицист

Андрей Бильжо, художник

Александр Генис, писатель

Леонид Гозман, политик

Елена Коренева, актриса

Татьяна Лазарева, телеведущая

Павел Лобков, тележурналист

Андрей Лошак, журналист

Каринна Москаленко, адвокат

Глеб Павловский, политолог

Леонид Парфенов, журналист

Ирина Петровская, критик

Ирина Прохорова, издатель

Евгений Ройзман, политик

Яков Уринсон, экономист

Василий Уткин, блогер

Лев Шлосберг, депутат

Виктор Шендерович, писатель

Евгений Ясин, экономист

Екатерина Шульман, политолог

Михаил Ширвиндт решил голосование проигнорировать.

– Голосовать против? Зачем? – поделился телеведущий. – Это же незаконная история. Если восторжествует закон, это все будет отменено за 10 секунд. А так там наверняка уже все цифры в результатах проставлены.

– От КС я другого и не ожидал, надежда на этот состав ничтожна, – говорит Лев Гудков. – Но это письмо все равно имеет значение. Важно показать, что такая позиция существует и она характерна для людей, которые что-то из себя представляют. И что они – часть российского общества.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2020 под заголовком «Письма в пустоту».