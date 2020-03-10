"Ответственность нести будут все": Поправки приняты. Путин остается. Что дальше?

Эпопея с поправками в Конституцию подходит к концу, и мы остановимся на них в последний раз. Сегодня второе чтение законопроекта в парламенте и для видимости протекает оно жарко. Первое, что мы можем констатировать, — своего «Елбасы» (отца нации по каз.) в России не будет. Второе и главное случилось только что — Госдума приняла поправки, согласно которым предстоит обнуление президентских сроков.

Гарант был в зале заседания, отказался проводить досрочные выборы в Госдуму. Заявлено, что усиление полномочий (каких?) произойдет уже с этим составом нижней палаты парламента. А в вопросе обнуления «неожиданно» дал слабину и, противореча своим недавним словам, скромно указал в сторону Конституционного суда. Мол, как суд решит, так и будет. Как будто, тот еще не «встроен» в вертикаль единоличной власти. Мы же говорим о сложившемся, об обычаях этой страны, а не о том, что написано на бумаге.

С населением будет, наверняка, примерно то же — согласны жить при Путине пока страна не обрастет жирком, как гарант недавно высказался. Стало окончательно понятно, зачем вся это суета вокруг основного документа была нужна. Нельзя было поступить так же, как Лукашенко в 1996-м, когда именно изменения в Конституцию позволило всем претендентам вновь участвовать в выборах. Все вроде равны, но гарант Конституции всегда в этом вопросе равнее, если речь идет о странах с зыбкой демократией. Особенно, если как раз Основной закон и меняется в угоду ему.

Здесь же потребовалась ширма, связанная с рабочей группой, бесконечно льстивыми для вождя предложениями депутатов, срочным мнением Конституционного суда и венцом всего — голосованием. Все будут нести ответственность — так власть и хотела, чтобы отклонять тезисы об узурпации.

А народ — единственный источник власти по Конституции — не совсем осознает всю эту, пожалуй, канитель. Осознание необходимости сильной руки и маленькие пряники в виде оплаты труда не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по РФ и индексации пенсий сделают свое дело. К слову, индексация и так проводилась, а с оплатой труда, наверняка, найдут как выкрутится, или опять виноваты будут чиновники на местах. Социалка и так раздувается с каждой новой каденцией одного и того же лица. А может и кризис с коронавирусом не позволит сделать ни того, ни другого. Форс-мажор-с, понимаете…

Из остального единственное пока, что отрадно — скорректирована статья о детях. Уж слишком собственнически выступало государство в предыдущей редакции поправок объявляя их важнейшей ценностью и, более того, главным достоянием. Остановились в итоге на приоритете госполитики в отношении детей. Интересно всех? Будут ли лучше помогать больным, если все дети станут приоритетом? Или все останется на бумаге? Которая все вытерпит и составляется пока с явной выгодой для одного лица.