Главные события к утру среды, 4 марта. Кратко

Счетная палата заявила, что эффект от проведения социальных программ, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным «может быть переоценен». По прогнозу правительства, в 2020 году инициативы приведут к снижению количества бедных (чей доход ниже 11 185 рублей) в стране почти на миллион человек, то есть с 11,7% до 10,8%. Аудиторы уверены, что эти цифры завышены, передает РБК.

По данным центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, меньше всего коронавирус представляет угрозу для несовершеннолетних, пишут «Известия». Из почти 72 тысяч зараженных на возрастную группу от 0 до 19 лет пришлось всего лишь 2% инфицированных. При этом саму болезнь зафиксировали уже в 72 странах мира, а за пределами КНР число зараженных превысило 10 тысяч человек. Тем временем Всемирный банк намерен потратить на помощь в борьбе с эпидемией развивающимся странам $12 млрд.

Последний пакет поправок Владимира Путина в Конституцию вызвал негативную реакцию у отдельных представителей общества. Как передает «Интерфакс», первый зампред синодального отдела РПЦ по внешним коммуникациям Александр Щипков уверен: слова о том, что дети — это достояние государства, являются «политтехнологическим трюком», который позволит «отбирать [их] у семьи». Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал идею введения формулировки о «государствообразующем народе».

Минтруд намерен с 2021 года уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии через портал «Госуслуг». Как утверждается, это может сподвигнуть россиян делать добровольные взносы для её увеличения.

Собираемые в России автомобили оснастят датчиками, сигнализирующими водителю о возможном нарушении ПДД, заявили в Росстандарте. Для этого они будут использовать распознавание дорожной разметки с помощью встроенных камер.

Блогеру Тумсо Абдурахманову, открыто критикующему руководство Чечни, удалось опознать человека, пытавшегося убить его во сне молотком. Он уверен, что снимки нападавшего выложены на странице Руслана Мамаева в Facebook, передает «Русская служба Би-би-си». Инцидент произошел 26 февраля в Швеции. Оба участника конфликта были доставлены в больницу.