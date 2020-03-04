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Новости дня

04 марта, среда

[09:00]Главные события к утру среды, 4 марта. Кратко

03 марта, вторник

[19:21]Из-за коронавируса россиянам безвозмездно продлят итальянские визы
[19:01]Врачи не выявили COVID-19 у контактировавших с заразившимся в Италии россиянином
[18:39]Доступ к "Одноклассникам" можно восстановить с помощью системы распознавания лиц
[18:28]29% москвичей недовольны отсутствием спортивной инфраструктуры в своем районе
[18:02]Дерипаска требует с Навального рубль компенсации из-за роликов на Youtube-канале
[17:45]Яндекс: коронавирус обогнал по популярности Владимира Путина
[17:34]Специальная авиаслужба займется спасением тюленей в Финском заливе
[17:10]В Чувашии идет проверка из-за смерти 13-летней девочки в школьном бассейне
[16:47]Памятную доску Юрию Лужкову разместят на стене дома на 3-й Тверской-Ямской улице
[15:48]Рязанский депутат опубликовал для Греты Тунберг свалку на реке Трубеж
[15:07]В Москве просят не увольнять педагога, не выключившего кварцевую лампу на уроке
[14:54]Все дети из России смогут посещать школы при загранучреждениях МИД РФ бесплатно
[14:45]Собянин в Твиттере пообещал москвичкам бесплатный проезд на 8 марта
[14:21]Подполковник Волгоградской академии МВД, где была массовая драка, признал вину
[14:00]Руководителя "Другой России" в Петербурге избили в подъезде собственного дома
[13:35]Украина сообщила о первом больном COVID-19, приехавшем из Италии через Румынию
[13:15]В Оренбурге мужчину арестовали за переломы пальцев мальчику-боксеру
[12:51]СК завел дело по факту убийства несовершеннолетним своего отца в Забайкалье
[12:39]Обидчику Шамсутдинова назначили условное наказание
[12:08]Число аптек в одной торговой сети могут ограничить законом
[11:56]Врачи ждут анализов на коронавирус госпитализированного в Индонезии россиянина
[11:31]Лайнер рейса Новосибирск – Москва экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе
[11:11]Предложившая детям "вешаться" башкирская педагог извинилась за свое поведение
[11:00]Издевавшемуся над Шамсутдиновым солдату могут дать 2 года колонии
[10:10]"Собеседник" нашел связь главы штаба Путина с ОПГ и беглым олигархом
[09:00]Главные события к утру вторника, 3 марта. Кратко
[07:35]Главная ошибка Шараповой

02 марта, понедельник

[22:11]В Москве из-за коронавируса отменен турфорум и концерт солистов Arena di Verona
[20:06]В Оренбурге сотрудницы МВД и суда разрисовали лифт жилого дома сердечком
[19:52]Близкие умершего пациента могут получить право доступа к его медкарте
[19:31]В Москве у мужчины при МРТ случайно обнаружили сантиметровый осколок в глазу
[19:13]В Астрахани завели уголовное дело из-за интимной связи учительницы с подростком
[19:08]Аделина Сотникова ушла из спорта из-за шоу Навки
[18:49]Бывший охранник, захвативший людей в ТЦ на Филиппинах, задержан полицией
[18:34]Правозащитники предложили убрать из КоАП проституцию и "социальные группы"
[18:16]Сержант, получивший условный срок за избиение рядовых, отказался признать вину
[18:08]ВС рассмотрел дело девочки, от которой при разводе отказались оба родителя
[17:47]Даниил Конон получит 100 тысяч компенсации за незаконное уголовное преследование
[17:08]Москвичи жалуются на коммунальщиков, которые обрезают у деревьев все ветви

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Главные события к утру среды, 4 марта. Кратко

Политика
09:00, 04 марта 2020

Фото: сайт президента РФ
Фото: сайт президента РФ

Счетная палата заявила, что эффект от проведения социальных программ, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным «может быть переоценен». По прогнозу правительства, в 2020 году инициативы приведут к снижению количества бедных (чей доход ниже 11 185 рублей) в стране почти на миллион человек, то есть с 11,7% до 10,8%. Аудиторы уверены, что эти цифры завышены, передает РБК.

По данным центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, меньше всего коронавирус представляет угрозу для несовершеннолетних, пишут «Известия». Из почти 72 тысяч зараженных на возрастную группу от 0 до 19 лет пришлось всего лишь 2% инфицированных. При этом саму болезнь зафиксировали уже в 72 странах мира, а за пределами КНР число зараженных превысило 10 тысяч человек. Тем временем Всемирный банк намерен потратить на помощь в борьбе с эпидемией развивающимся странам $12 млрд. 

Последний пакет поправок Владимира Путина в Конституцию вызвал негативную реакцию у отдельных представителей общества. Как передает «Интерфакс», первый зампред синодального отдела РПЦ по внешним коммуникациям Александр Щипков уверен: слова о том, что дети — это достояние государства, являются «политтехнологическим трюком», который позволит «отбирать [их] у семьи». Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал идею введения формулировки о «государствообразующем народе».

Минтруд намерен с 2021 года уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии через портал «Госуслуг». Как утверждается, это может сподвигнуть россиян делать добровольные взносы для её увеличения.

Собираемые в России автомобили оснастят датчиками, сигнализирующими водителю о возможном нарушении ПДД, заявили в Росстандарте. Для этого они будут использовать распознавание дорожной разметки с помощью встроенных камер.

Блогеру Тумсо Абдурахманову, открыто критикующему руководство Чечни, удалось опознать человека, пытавшегося убить его во сне молотком. Он уверен, что снимки нападавшего выложены на странице Руслана Мамаева в Facebook, передает «Русская служба Би-би-си». Инцидент произошел 26 февраля в Швеции. Оба участника конфликта были доставлены в больницу.

Теги: #Путин #Пенсии #Чечня #Правки в Конституцию #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Политика

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Фото: сайт президента РФ

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Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

экономит

Я уже много лет пишу, что надо освободить бедных от подоходного налога – для них это будет существенным повышением уровня жизни. И разговор о том, что бюджет потеряет на этом гигантские деньги – лукавство

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Музыка Little Big понятна, незатейлива и беззаботна, но при этом, в отличие от многих поп-проектов, не сдерживается рамками привычного и скучного примитива, контролируемого продюсерами

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Эта оппозиция может быть сколь угодно разобщена, но отличается от бардов режима по крайней мере тем, что верит в собственные слова и не стыдится их

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