С Богом, но без Госсовета. О каких поправках в Конституцию забыл Путин?

Стали известны поправки гаранта Конституции, которые официально глава нижней палаты парламента Володин передал руководителю профильного комитета Крашенинникову, отвечающему за сие конституционное действо.

Официально данный документ называется «Совершенствованием организации и функционирования публичной власти» и не затрагивает главы 1 — основы конституционного строя, 2 — права и обязанности гражданина и 9 — порядок изменения. Впрочем, их отдельно изменить нельзя — только приняв новую Конституцию.

Резануло глаза два момента. Первый — в этих поправках нет упоминания о Госсовете — текущей реинкарнации Политбюро — и это пока хорошо. Так как многое новое как хорошо забытое старое появляется в худшем виде, чем в СССР. Кстати, Россия в Конституции объявляется официально правопреемницей Советов. А «пока» — поскольку не исключено, что подобная поправка будет предложена кем-то еще.

Вообще, поправки сильно декоративны — здесь и тысячелетняя преемственность, и передача предками веры в Бога, и почитание защитников Отечества. И минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по РФ и индексации пенсии «не реже раза в год».

Как будто, чтобы все это начало действовать, не доставало только указания в Основном законе государства... Прекрасная иллюстрация — статья 75.1 — «В россии создаются условия для экономического роста страны… гарантируестя защита достоинства граждан… обеспечивается экономическая, политическая (!) и социальная солидарность». Так и хочется добавить в отношении видов солидарности — «что бы это не значило».

Уточнены требования к высшим должностным лицам, парламентариям и судьям. Больше в плане того, что они не должны не только не обладать в настоящее время, но не иметь в прошлом иностранного гражданства. А члены Совета Федерации — теперь будут официально именоваться «сенаторами».

Русскому языку предписана руководящая роль, а вот русский народ не указан отдельно, но речь идет о «государствообразующем» народе…

Народ, как известно, во многом за поправки, даже не читав. А прочитав мнения своего не поменяет. Только некоторые, возможно, зададутся вопросом — а зачем вся эта суета с безудержным одобрением и восхвалением инициативы единственного политического субъекта вообще нужна была?

И о втором моменте. В статье 3 прописан механизм — закон уже вступит в силу после одобрения двумя третями парламентов субъектов и официального опубликования. И только потом президент внесет запрос на соответствие поправок главам 1,2,9 Основного закона в Конституционный суд.

При положительном решении суда будет проведено всеообщее голосование. И вот тут интересна формулировка. Обычно прописывают: «В случае одобрения...» и так далее. В данных же поправках в отношении всеобщего голосования написано прямым текством: «После одобрения...» Как будто власть так хорошо знает податливый характер своего населения. Кажется, что эти две последние стадии — Конституционный суд и всеобщее голосование — пятые колеса в телеге новой Конституции. При этом очень власти нужные...