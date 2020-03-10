Крашенинников подверг критике поправку Путина о детях и обещал исправить её

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в поправку президента Владимира Путина о детях будут внесены корректировки.

Если в первоначальном варианте предложения эта часть утверждала, что дети — это «достояние Российской Федерации», то в её новой версии формулировка будет выглядеть так: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», — приводит его слова «Интерфакс».

Крашенинников пояснил, что версия, предложенная Владимиром Путиным оказалась «не самой удачной». По его словам, «она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения», а это, признается депутат, «не то, чего [они] хотят добиться» реформой Конституции.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что против этой фразы в Основном законе выступил первый зампред синодального отдела РПЦ по внешним коммуникациям Александр Щипков. Он счел, что она позволит «отбирать» детей у семьи.