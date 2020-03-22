Терешкова №2: пианист Мацуев снялся в агитролике за обнуление сроков Путина

Всемирно известный пианист Денис Мацуев, чей музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» каждый год получает господдержку (Мацуев – худрук фестиваля. Заказчиком сопряженных с организацией феста работ выступает, как следует из документов на сайте Госзакупок, Иркутский облтеатр им. Загурского), первым снялся в видеоролике за принятие поправок в Конституцию.

Реклама поправок в исполнении Мацуева (пианист не играл – пианист говорил) длительностью ровно 40 секунд была показана 21 марта в эфире программы Сергея Брилева «Вести в субботу» (госканал «Россия 1», входящий с госхолдинг ВГТРК). Таким образом Денис Мацуев, можно сказать, официально открыл агиткампанию в поддержку принятия поправок ровно за месяц до 22 апреля, Дня общероссийского голосования.

На каких основаниях в эфире госканала появился ролик, пока не известно. Он шел сразу по окончании коммерческого рекламного блока и выглядел интегрированным в передачу Брилева.

Зрители, увидев на экране Денис Мацуева с рассуждениями о признании миром российском культуры, даже не сразу догадались, к чему ведет пианист:

– Я очень много гастролирую по всему миру. Где бы я ни был, Россию знают по нашим произведениям – музыкальным, литературным шедеврам. Я думаю, что нет такой точки на земле, где бы не знали наших легендарных деятелей культуры, – говорил очевидные вещи Мацуев. – Их труды изучают в школах, университетах, консерваториях и за пределами страны. Наша культура, наш язык – это то, что делает нас сильными и уникальными. Это то, что нас объединяет.

Самое «сладкое» Мацуев приберег напоследок:

– Долг государства – обеспечить развитие нашей культуры, а поправки в Конституцию смогут обеспечить бережную охрану и защиту нашего уникального культурного кода.

«Заклинание» Мацуева в защиту культкода увенчалось показанной во весь экран Конституцией с триколором и словами «Наша страна, наша Конституция, наше решение». Именно это сочетание, разработанное компанией «ИМА-Консалтинг», было утверждено Центризбиркомом (ЦИК) в качестве официального логотипа и слогана информкампании Дня голосования.

«Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет». В конце концов, может, Мацуев поддерживает Путина как пианист пианиста... А если серьезно, то появление Мацуева-агитатора не случайно: музыкант входит в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок.

Если так пойдет и дальше, то вскоре, вероятно, Исинбаева начнет убеждать нас в том, что Россия не прыгнет выше головы, не проголосовав «за», Машков напугает, что «не будет кина», а Рошаль – что нас некому будет лечить от коронавируса. Хотя как раз в участие Леонида Михайловича в агитроликах хочется верить меньше всего. Слишком бел его халат, чтобы так мараться.

Кстати, реклама поправок вовсю идет не только по телевидению, но и на других площадках. Пару дней назад на биллбордах Москвы появились плакаты с призывом поддержать поправки в Конституцию. В качестве главных козырей изменений неизвестные креативщики (возможно, та же «ИМА-Консалтинг», но подтверждений этому нет. Sobesednik.ru не смог найти на сайте Госзакупок соответствующих контрактов) преподносят то, что теперь понятие семьи будет прописано как союз мужчины и женщины, а безответственное отношение к животным станет жестко караться.

Ни у Мацуева, ни на уличных щитах не упоминается поправка об обнулении президентского срока Владимира Путина. То ли заказчики рекламы принятия поправок считают ее малозначительной по сравнению с проблемой однополых браков, то ли намеренно замалчивают. Правильный вариант выбирайте сами.

Ранее в интервью Sobesednik.ru сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мелконьянц обращал внимание на то, что, утвердив дату голосования по поправкам, никто не позаботился о должном регулировании агитации за и против их принятия. Правозащитник подчеркнул, что по факту агитация за уже давно ведется – и представителями власти, и госСМИ. Что является, по словам Мелконьянца, «нарушением конституционного принципа свободы воли и принципа равенства в отношении граждан».