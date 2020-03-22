Терешкова №2: пианист Мацуев снялся в агитролике за обнуление сроков Путина

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Новости дня

22 марта, воскресенье

[16:47]Россия прекратит всё авиасообщение кроме рейсов в столицы других стран из Москвы
[15:56]В России число зараженных коронавирусом за день увеличилось почти на 20%
[14:41]Оперштаб: "Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет"
[14:01]В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса после окончания изоляции
[13:28]РИА Новости: в России могут принять "жесткие" карантинные меры
[13:07]Лукашенко отказался эвакуировать уехавших за границу, несмотря на предупреждения
[12:12]100 ведущих эпидемиологов и вирусологов Минобороны РФ отправят в Италию
[11:32]Роспотребнадзор заявил о проведении в России лишь 163 тысяч тестов на COVID-19
[11:01]Патриарх Кирилл настаивает на "усиленной" спецмолитве против коронавируса
[10:07]Навальный VS робот Федор, столичное метро VS Собянин. Главное без вируса. Кратко

21 марта, суббота

[20:00]Стрельбу по машине с человеком под Петербургом квалифицировали как хулиганство
[18:24]В мэрии Москвы придумали плакаты для мотивации строителей инфекционного центра
[16:26]Причиной пожара на складе алюминиевого завода в Подмосковье мог стать поджог
[15:58]Белгородская митрополия хочет защитить Россию от коронавируса колокольным звоном
[15:48]В рунете появилась коллекция историй людей, заразившихся коронавирусом
[14:47]Власти обнулили ставку таможенной пошлины на ввозимые лекарства
[14:12]В Приморье к ответственности за слухи о COVID-19 привлечен 28-летний мужчина
[14:02]Волонтеров привлекают в больницу Коммунарки для работы психологами и санитарами
[13:44]ЦОДД заявил о скором запуске 400 "умных" перекрестков вдобавок к ста действующим
[13:29]Россияне чаще стали брать кредиты для совершения отложенных покупок
[12:51]Убивший жену и ее родителей на севере Москвы мужчина мог страдать от депрессии
[12:37]В окно квартиры на московском Арбате влетела стрела
[12:00]На Юго-Западе Камчатки два сноубайкера пропали под лавиной
[11:45]Ставропольский инфекционист с подозрением на COVID скрыла факт поездки в Испанию
[11:22]Нечаянно сжегший полтора гектара тайги житель Хакасии получил условный срок
[11:12]Москвичка осуждена на 3 месяца за прописку 150 человек в своей квартире
[10:35]Робота "Федора" предлагают отправить на окололунную базу
[10:00]Набиуллина с брошью-неваляшкой как символом ключевой ставки. Главное к утру 21 марта
[09:39]WhatsApp запустил канал с актуальной статистикой по COVID-19

20 марта, пятница

[21:27]Люди с инвалидностью сравнили карантин по COVID-19 со своей обычной жизнью
[19:40]Первый канал покажет документальную комедию об актерах с синдромом Дауна
[18:00]Валерия Соловья могут оштрафовать на 100 тыс. за фразу о 1600 умерших от COVID-19
[16:37]Систему "Платон" могут временно отменить в рамках антикризисных мер
[16:27]Ученые выяснили, как клетки участвуют в заживлении ран
[16:23]Обвиняемый в убийстве жены в суде Первоуральска арестован на два месяца
[15:55]ФАС упрекнул "Аэрофлот" в попытке заработать на гражданах в условиях ЧС
[15:43]Временную копию памятника Жукову в Москве приняли за новый монумент
[15:08]Экс-директора школы в Чувашии осудили за сбор "дани" с учителей
[14:38]Замедление темпов экономического роста затронуло почти треть планеты
[14:26]В Индии казнили четверых насильников, убивших студентку медколледжа

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Терешкова №2: пианист Мацуев снялся в агитролике за обнуление сроков Путина

Политика
15:13, 22 марта 2020

Фото в статье: скриншот с YouTube
Фото в статье: скриншот с YouTube

Всемирно известный пианист Денис Мацуев, чей музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» каждый год получает господдержку (Мацуев – худрук фестиваля. Заказчиком сопряженных с организацией феста работ выступает, как следует из документов на сайте Госзакупок, Иркутский облтеатр им. Загурского), первым снялся в видеоролике за принятие поправок в Конституцию.

Реклама поправок в исполнении Мацуева (пианист не играл – пианист говорил) длительностью ровно 40 секунд была показана 21 марта в эфире программы Сергея Брилева «Вести в субботу» (госканал «Россия 1», входящий с госхолдинг ВГТРК). Таким образом Денис Мацуев, можно сказать, официально открыл агиткампанию в поддержку принятия поправок ровно за месяц до 22 апреля, Дня общероссийского голосования.

На каких основаниях в эфире госканала появился ролик, пока не известно. Он шел сразу по окончании коммерческого рекламного блока и выглядел интегрированным в передачу Брилева.

Зрители, увидев на экране Денис Мацуева с рассуждениями о признании миром российском культуры, даже не сразу догадались, к чему ведет пианист:

– Я очень много гастролирую по всему миру. Где бы я ни был, Россию знают по нашим произведениям – музыкальным, литературным шедеврам. Я думаю, что нет такой точки на земле, где бы не знали наших легендарных деятелей культуры, – говорил очевидные вещи Мацуев. – Их труды изучают в школах, университетах, консерваториях и за пределами страны. Наша культура, наш язык – это то, что делает нас сильными и уникальными. Это то, что нас объединяет.

Самое «сладкое» Мацуев приберег напоследок:

– Долг государства – обеспечить развитие нашей культуры, а поправки в Конституцию смогут обеспечить бережную охрану и защиту нашего уникального культурного кода.

«Заклинание» Мацуева в защиту культкода увенчалось показанной во весь экран Конституцией с триколором и словами «Наша страна, наша Конституция, наше решение». Именно это сочетание, разработанное компанией «ИМА-Консалтинг», было утверждено Центризбиркомом (ЦИК) в качестве официального логотипа и слогана информкампании Дня голосования.

«Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет». В конце концов, может, Мацуев поддерживает Путина как пианист пианиста... А если серьезно, то появление Мацуева-агитатора не случайно: музыкант входит в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок.

Если так пойдет и дальше, то вскоре, вероятно, Исинбаева начнет убеждать нас в том, что Россия не прыгнет выше головы, не проголосовав «за», Машков напугает, что «не будет кина», а Рошаль – что нас некому будет лечить от коронавируса. Хотя как раз в участие Леонида Михайловича в агитроликах хочется верить меньше всего. Слишком бел его халат, чтобы так мараться.

Кстати, реклама поправок вовсю идет не только по телевидению, но и на других площадках. Пару дней назад на биллбордах Москвы появились плакаты с призывом поддержать поправки в Конституцию. В качестве главных козырей изменений неизвестные креативщики (возможно, та же «ИМА-Консалтинг», но подтверждений этому нет. Sobesednik.ru не смог найти на сайте Госзакупок соответствующих контрактов) преподносят то, что теперь понятие семьи будет прописано как союз мужчины и женщины, а безответственное отношение к животным станет жестко караться.

Ни у Мацуева, ни на уличных щитах не упоминается поправка об обнулении президентского срока Владимира Путина. То ли заказчики рекламы принятия поправок считают ее малозначительной по сравнению с проблемой однополых браков, то ли намеренно замалчивают. Правильный вариант выбирайте сами.

Ранее в интервью Sobesednik.ru сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мелконьянц обращал внимание на то, что, утвердив дату голосования по поправкам, никто не позаботился о должном регулировании агитации за и против их принятия. Правозащитник подчеркнул, что по факту агитация за уже давно ведется – и представителями власти, и госСМИ. Что является, по словам Мелконьянца, «нарушением конституционного принципа свободы воли и принципа равенства в отношении граждан». 

Теги: #Правки в Конституцию

Рубрика: Политика

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