Обнулил так обнулил. Что твитили на этой неделе.

Как известно, Twitter — это такая особенная социальная сеть, в которой любая тема всегда превращается в шутку или сарказм. Но главная особенность в том, что обычно здесь никого не щадят.

На этой неделе население российского твиттера активно прошлось по трем темам: коронавирус, рубль и свежеобнуленный Владимир Путин, причем последнему, как это заведено, досталось сильнее всех.

Коронавирус, все на карантине.

Рубль упал, экономика трещит.

Президент решил, что он теперь царь, поэтому устроил госпереворот.



Власти Москвы:

Самое время начать копать радиоактивный могильник на юге города, не зная к каким последствиям это приведёт.

Всё летит к черту! 🤪 — Constantine (@CKonovalov) March 19, 2020

Sobesednik.ru собрал для Вас самые яркие высказывания недели.

Коронавирус

Шутки про коронавирус продолжаются уже очень давно,

Откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были. — Владос, ударение на «о» (@vlad_os) March 15, 2020

и уже даже не понятно, как на них реагировать

я: *шучу про коронавирус*

тоже я, в этот же момент: pic.twitter.com/Yx3FI2UEMP — немец (@kir_mudak) March 17, 2020

а порой это доходило до абсурда:

Продержался день без шуток про коронавирус в твиттере — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) March 17, 2020

Перемыли косточки и властям, постоянно заявляющим, что все у них под контролем,

Сдал тест на коронавирус в поликлинике. "Результат будет через 10 дней. Справку не дадим. Если положительный — вас найдут". — Daniil Ken (@daniilken) March 18, 2020

и не только российским:

украинский экспресс-тест на коронавирус выглядит как-то так:

- в последнее время вы были за границей?

- нет.

- у вас нет коронавируса. — надія (@n_drizitskaya) March 17, 2020

Отметились здесь и недавние горе-эмигранты:

Вижу новости «16 тысяч россиян вернувшихся из-за границы, находятся под наблюдением», «сделано больше ста тысяч тестов на коронавирус». Государство поистине живет в параллельном измерении от нас, вернувшихся, непротестированных — Александр Долгополов (@sankldive) March 17, 2020

Рубль

Все шло своим чередом, пока вновь не начал падать рубль:

Баррель рухнул.. рубль, понятно дело, тоже.. Интересно, пора уже доставать шутки из 90-х.. или второй раз уже не смешно.. pic.twitter.com/L6eR0GAerB — Бывший Опер (@SdibqJgth) March 19, 2020

Его стремительное крушение вызывало уже не панику, а лишь смех.

Тут уже примешалось все от обнуления Путинских сроков через КС до конфликта с Саудовской Аравией.

Учим правильно: Муха́ммед бин Салма́н бин Абдель Азиз Аль Сау́д. Вертел Путина с Сечиным, торговал нефть, шатал трубу, порвал рубль на фантики. Когда в 34 можешь опрокинуть сверхдержаву. pic.twitter.com/Ya0xyPOuSo — Alina Ever (@alina_for_evers) March 19, 2020

Почему бы нам не обнулить рубль и не начать снова с 30 за доллар? Что скажет конституционный суд — двойное ничто (@electroeb) March 19, 2020

Поймал Путин золотую рыбку.



- Отпусти меня старче! Исполню твоё желание! - взмолилась рыбка.

- Хочу, чтоб мой следующий президентский срок был как первый!

- Хорошо, - сказала рыбка. И вернула цену на нефть к $25 за баррель. pic.twitter.com/sPwJBBDC4b — NewFake_MIDRF (@NMidrf) March 19, 2020

Обнуление

На этом фоне шквал ироничных комментариев и даже открытой критики ожидаемо полетел персонально на Владимира Путина:

От создателя «не нужно бежать и покупать доллары», «рубль - устойчивая, надёжная валюта» и «пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет».

Путин: «Главное, чтобы люди понимали: ситуация надёжная. Чтобы не тратили деньги на продукты, которые придётся выбрасывать». pic.twitter.com/lc4du7PN0W — Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) March 19, 2020

Полицейские и росгвардейцы оказались перед неразрешимой смысловой дилеммой, увидев человека с плакатом "ПУТИНУ - ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК" — Алексей Венедиктов (@aavst) March 16, 2020

Средний класс

А тут ещё вышел очередной кусок интервью ТАСС, где президент заявил, что среднего класса в стране почти 73%, правда в абсолютных цифрах их зарплата оказалась всего 17 тысяч рублей и тут понеслась...

- Мальчик, ты чего объедки собираешь? Какой класс?

- Средний. — Роскоронавируснадзöр (@OVCIOM) March 18, 2020

Вкладывай с выгодой.



Маргарита Горских

Несу как-то мусор по двору, а средний класс у баков:

-Толян, посторонись! Дай дорогу инвестору. — Sakt (@Sakt59) March 19, 2020

Тут Владимиру Владимировичу припомнили всё, не смог обойти эту тему стороной и колумнист Sobesednik.ru экономист Сергей Алексашенко:

Гигант экономической мысли! Сразу видно, ни минуты не потратил на изучение истории финансового рынка и его закономерностей. Пургу несёт, не приходя в сознание! https://t.co/O768cXW1lz — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) March 18, 2020

Общий же темп событий этой весны столь велик, что дальше может произойти, кажется, всё что угодно...