Обнулил так обнулил. Что твитили на этой неделе.

Как известно, Twitter — это такая особенная социальная сеть, в которой любая тема всегда превращается в шутку или сарказм. Но главная особенность в том, что обычно здесь никого не щадят.
На этой неделе население российского твиттера активно прошлось по трем темам: коронавирус, рубль и свежеобнуленный Владимир Путин, причем последнему, как это заведено, досталось сильнее всех.
Коронавирус, все на карантине.— Constantine (@CKonovalov) March 19, 2020
Рубль упал, экономика трещит.
Президент решил, что он теперь царь, поэтому устроил госпереворот.
Власти Москвы:
Самое время начать копать радиоактивный могильник на юге города, не зная к каким последствиям это приведёт.
Всё летит к черту! 🤪
Sobesednik.ru собрал для Вас самые яркие высказывания недели.
Коронавирус
Шутки про коронавирус продолжаются уже очень давно,
Откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были.— Владос, ударение на «о» (@vlad_os) March 15, 2020
и уже даже не понятно, как на них реагировать
я: *шучу про коронавирус*— немец (@kir_mudak) March 17, 2020
тоже я, в этот же момент: pic.twitter.com/Yx3FI2UEMP
а порой это доходило до абсурда:
Продержался день без шуток про коронавирус в твиттере— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) March 17, 2020
Перемыли косточки и властям, постоянно заявляющим, что все у них под контролем,
Сдал тест на коронавирус в поликлинике. "Результат будет через 10 дней. Справку не дадим. Если положительный — вас найдут".— Daniil Ken (@daniilken) March 18, 2020
и не только российским:
украинский экспресс-тест на коронавирус выглядит как-то так:— надія (@n_drizitskaya) March 17, 2020
- в последнее время вы были за границей?
- нет.
- у вас нет коронавируса.
Отметились здесь и недавние горе-эмигранты:
Вижу новости «16 тысяч россиян вернувшихся из-за границы, находятся под наблюдением», «сделано больше ста тысяч тестов на коронавирус». Государство поистине живет в параллельном измерении от нас, вернувшихся, непротестированных— Александр Долгополов (@sankldive) March 17, 2020
Рубль
Все шло своим чередом, пока вновь не начал падать рубль:
Баррель рухнул.. рубль, понятно дело, тоже.. Интересно, пора уже доставать шутки из 90-х.. или второй раз уже не смешно.. pic.twitter.com/L6eR0GAerB— Бывший Опер (@SdibqJgth) March 19, 2020
Его стремительное крушение вызывало уже не панику, а лишь смех.
Этот Ролик про $ никогда не потеряет своей актуальности. #Рубль80 #COVID2019 #coronaviruskg #covidkg #рубль pic.twitter.com/jpqaeSUsHN— //Almazuulu (@sowa3000) March 19, 2020
Тут уже примешалось все от обнуления Путинских сроков через КС до конфликта с Саудовской Аравией.
Учим правильно: Муха́ммед бин Салма́н бин Абдель Азиз Аль Сау́д. Вертел Путина с Сечиным, торговал нефть, шатал трубу, порвал рубль на фантики. Когда в 34 можешь опрокинуть сверхдержаву. pic.twitter.com/Ya0xyPOuSo— Alina Ever (@alina_for_evers) March 19, 2020
Почему бы нам не обнулить рубль и не начать снова с 30 за доллар? Что скажет конституционный суд— двойное ничто (@electroeb) March 19, 2020
Поймал Путин золотую рыбку.— NewFake_MIDRF (@NMidrf) March 19, 2020
- Отпусти меня старче! Исполню твоё желание! - взмолилась рыбка.
- Хочу, чтоб мой следующий президентский срок был как первый!
- Хорошо, - сказала рыбка. И вернула цену на нефть к $25 за баррель. pic.twitter.com/sPwJBBDC4b
Обнуление
На этом фоне шквал ироничных комментариев и даже открытой критики ожидаемо полетел персонально на Владимира Путина:
От создателя «не нужно бежать и покупать доллары», «рубль - устойчивая, надёжная валюта» и «пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет».— Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) March 19, 2020
Путин: «Главное, чтобы люди понимали: ситуация надёжная. Чтобы не тратили деньги на продукты, которые придётся выбрасывать». pic.twitter.com/lc4du7PN0W
Понравилось:— Ходорковский Михаил (@mich261213) March 15, 2020
«крестик и нолик»)) pic.twitter.com/rkO5lspQoo
Полицейские и росгвардейцы оказались перед неразрешимой смысловой дилеммой, увидев человека с плакатом "ПУТИНУ - ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК"— Алексей Венедиктов (@aavst) March 16, 2020
Средний класс
А тут ещё вышел очередной кусок интервью ТАСС, где президент заявил, что среднего класса в стране почти 73%, правда в абсолютных цифрах их зарплата оказалась всего 17 тысяч рублей и тут понеслась...
Средний класс при царе. pic.twitter.com/tCqs5yt5CT— КРОКОДИЛ.CCCP ☭ (@crocodile_CCCP) March 19, 2020
- Мальчик, ты чего объедки собираешь? Какой класс?— Роскоронавируснадзöр (@OVCIOM) March 18, 2020
- Средний.
Вкладывай с выгодой.— Sakt (@Sakt59) March 19, 2020
Маргарита Горских
Несу как-то мусор по двору, а средний класс у баков:
-Толян, посторонись! Дай дорогу инвестору.
Тут Владимиру Владимировичу припомнили всё, не смог обойти эту тему стороной и колумнист Sobesednik.ru экономист Сергей Алексашенко:
Гигант экономической мысли! Сразу видно, ни минуты не потратил на изучение истории финансового рынка и его закономерностей. Пургу несёт, не приходя в сознание! https://t.co/O768cXW1lz— Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) March 18, 2020
Общий же темп событий этой весны столь велик, что дальше может произойти, кажется, всё что угодно...
March 19, 2020