Михаил Леонтьев заявил, что обвал рубля россиянам "просто показался"

Пресс-атташе «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал корреспонденту Sobesednik.ru катастрофическое падение рубля, которое многие связывают с инициативой главы «Роснефти» Игоря Сечина выйти из сделки с ОПЕК+, и рассказал о наполеоновских планах компании.

На днях Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Роснефти», сообщил о намерении российской компании увеличить добычу нефти с 1 апреля, когда окончится срок сделки с ОПЕК+. По информации издания, за одну-две недели «Роснефть» сможет добиться прироста в 300 тыс. баррелей в сутки. Эксперты в один голос твердят, что дальнейшее увеличение добычи нефти еще больше обрушит цены, что неминуемо приведет к краху (какому уже счету?) рубля.

– Конечно, мы будем наращивать добычу нефти, – подтвердил нам худшие опасения Михаил Леонтьев, официальный представитель «Роснефти». – У нас есть для этого достаточные мощности. До сих пор мы сдерживали добычу, что было результатом сделки с ОПЕК+, согласно которой мы обязаны были выполнять определенные нормативы. Это стесняло нас. Теперь не будет сдерживать.

Михаил Леонтьев // Global Look Press

– Вы говорили, что после выхода России из ОПЕК+ саудиты с американцами проиграют. Но пока больше проигрываем мы.

– Это у вас такое ощущение. Вам так кажется.

– Ну как – «ощущение»? Цена на нефть рухнула, рубль из-за этого тоже рухнул – все это нам только кажется?

– Никто пока не проигрывает и не выигрывает. Идет жесткая борьба за рынки. Если раньше была политика поддержания цены на нефть любой ценой, и американцы рынки приобретали, а мы их теряли, то теперь за эти рынки началась борьба. Это долгосрочная вещь, среднесрочная во всяком случае точно. Никто не рассматривает сценарий нескольких дней. Просто дайте время.

Сколько нам еще предстоит держаться, Леонтьев не уточнил. На вопросе, признает ли он, что к обвалу цен на нефть причастен Игорь Сечин, спикер компании оборвал связь: «Извините, у меня больше нет времени для разговоров».

Ксения Светова.