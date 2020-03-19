Спрос на гречку вырос на 2049 процентов после просьбы Путина не закупаться впрок

Перепуганные COVID россияне требуют гречки и зрелищ, выяснил Sobesednik.ru.

В предчувствии дефицита продуктов из-за пандемии коронавируса россияне не только усиленно сметают продукты с полок супермаркетов, но и опустошают интернет-магазины, которые доставляют продукты на дом. В марте этот сервис стал особенно востребованным.

На днях популярные онлайн-супермаркеты признали, что не справляются с потоком заказов и вынуждены корректировать время доставки.

Запасаемся консервами

– На протяжении всего марта продукты питания с длительным сроком хранения демонстрируют опережающую динамику по сравнению с остальными категориями. Так, на прошедшей неделе наибольший прирост мы видели в категории «Бакалея», он составил 171%. Консервированных продуктов стали покупать на 214% больше. Кроме того, уверенный рост показывает «Детское питание». Меньше всего растут категории «Напитки» и «Фрукты, овощи», на уровне 60%, – рассказали Sobesednik.ru в компании Утконос ОНЛАЙН.

Наиболее востребованными товарами в Утконосе, который в Москве является лидером по доставке товаров, стали: гречка, сахар, картофель и туалетная бумага.

– В штучном выражении на прошлой неделе по сравнению с предыдущей прирост гречки «Мистраль Фермерская, 900 г.» составил 2049%, – отмечают в компании.

Увеличился и средний вес покупок продуктов через интернет-магазин: с 32 кг до 40 кг (из расчета на один заказ).

«Причин для паники нет», – говорит эксперт. Но людям все равно страшно

Конкуренты Утконоса – Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») – прислали на наш запрос дежурный ответ: «В условиях возросшего спроса мы временно скорректировали условия доставки, чтобы сохранить высокий уровень сервиса – увеличили время и минимальную сумму заказа. У нас сформированы достаточные запасы товаров, чтобы обеспечить потребности наших клиентов».

Видимо, из-за большого потока клиентов сайт «Перекрестка» работает с перебоями. А из народных «Пятерочек» в Москве и ближнем Подмосковье к вечеру исчезают доступные по цене, прежде всего акционные крупы. Россияне боятся дефицита товаров и роста цен.

Владимир Путин попытался успокоить россиян, заявив, что нет никакой необходимости покупать продукты впрок. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области также призвало жителей не поддаваться ажиотажу – дефицита нет. Аналитики заявляют тоже самое.

– По пшенице мы никакого дефицита не видим, – говорит эксперт по зерновым культурам Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов. – Никаких причин для паники нет. Урожай в прошлом году был выше среднего, объемов зерна достаточно, чтобы экспортировать его до конца сезона и иметь запас.

Онлайн-кинотеатры напугают апокалипсисом за 1 рубль

В марте спрос вырос не только на гречку и туалетную бумагу, но и на услуги интернет-кинотеатров. Это объясняется довольно просто: людям, которые находятся из-за коронавируса в самоизоляции, нужно чем-то себя занять. Например, сервисы okko.tv и ivi.ru объявили о почти бесплатном доступе для всех, сидящих в карантине.

Как пояснили нам в ivi.ru, льготный доступ предоставляется всем новым клиентам в течение пробного месяца за 1 рубль. Раньше этот пробный почти бесплатный период для новых клиентов на ivi.ru составлял 14 дней.

– Для нас это социально значимый продукт в период пандемии и программа повышения лояльности клиентов, – говорит пиар-менеджер компании Алена Кошелева.

Она отмечает, что в марте у подписчиков вырос интерес к фильмам об эпидемиях и других стихийных явлениях. Как будто мало страхов в настоящей жизни...